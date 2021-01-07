Полиция задерживала журналистов и открыла бунтовщикам ворота к Капитолию

Полиция Вашингтона задержала работающих журналистов.
Также сторонники Трампа уничтожали технику репортеров. В одном из инцидентов бунтовщик кричал: «CNN сосет!», не понимая, что камера, которую он разбивает, на самом деле, принадлежит новостному агентству AP.
Видео, гуляющие в интернете, свидетельствуют, что полиция открыла протестующим ворота.
Журналист Майкл Вайс: «Пожалуйста, прекратите говорить: «Это не Америка». Знаете, что? Это точно часть Америки, разве нет? Отрицание этого только усиливает то забытье, что привело к этому кошмару. Оставьте свои банальности и успокоительные речи. Мы справимся и без них».
Кажется, один из протестующих заявился к Конгрессу с флагом Грузии, приняв его за флаг штата Джорджия.
Если увеличить картинку, можно увидеть, что на сумочке мужчины, изображающего солдата, написано «Моя мама думает, что я особенный».
Видео из рабочих помещений сенатора.