Полиция задерживала журналистов и открыла бунтовщикам ворота к Капитолию

Полиция Вашингтона задержала работающих журналистов.

Также сторонники Трампа уничтожали технику репортеров. В одном из инцидентов бунтовщик кричал: «CNN сосет!», не понимая, что камера, которую он разбивает, на самом деле, принадлежит новостному агентству AP.

Trump loyalists attacking media and destroying their equipment. U.S. President Trump labeled journalists & news media, 'the enemy of the people' earlier. (📹@Julio_Rosas11) #DCProtests #Capitol pic.twitter.com/uIV4zT7fbt — Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) January 6, 2021

Видео, гуляющие в интернете, свидетельствуют, что полиция открыла протестующим ворота.

the police opened the fucking gates. pic.twitter.com/HyDURXfoaB — katie (@cevansavenger) January 6, 2021

Журналист Майкл Вайс: «Пожалуйста, прекратите говорить: «Это не Америка». Знаете, что? Это точно часть Америки, разве нет? Отрицание этого только усиливает то забытье, что привело к этому кошмару. Оставьте свои банальности и успокоительные речи. Мы справимся и без них».

Please stop saying, “This isn’t America.” You know what? This is certainly a part of America, isn’t it? To deny that is to only perpetuate the obliviousness that led to this nightmare in the first place. Park the platitudes and happy-talk. We can get on without them. — Michael Weiss (@michaeldweiss) January 7, 2021

Кажется, один из протестующих заявился к Конгрессу с флагом Грузии, приняв его за флаг штата Джорджия.

This guy really just typed 'Georgia flag' into Amazon and clicked on the top result pic.twitter.com/jpL7XIUI0U — Eoin. (@eoinburgin) January 6, 2021

Если увеличить картинку, можно увидеть, что на сумочке мужчины, изображающего солдата, написано «Моя мама думает, что я особенный».

Zoom in and you'll see that cosplay G.I. Joe's pouchy sign reads: "My Mom Thinks I'm Special." Really, it does. We can cancel SOUTH PARK now. pic.twitter.com/xCcuKQfIaB — Michael Weiss (@michaeldweiss) January 6, 2021

Видео из рабочих помещений сенатора.