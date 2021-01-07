Приложение HOIA в Эстонии скачали более 250 000 пользователей

«Хотя количество скачиваний уже достаточно велико, все же важно, чтобы человек, у которого выявлен вирус, известил бы об этом всех контактных с ним лиц посредством приложения HOIA. Это будет очень большой помощью инспекторам департамента здоровья, картографирующим ситуацию с распространением инфекции и контактными лицами», - пояснила заместитель генерального директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По ее словам, если пользователь посредством приложения получил сообщение о близком контакте с вирусоносителем, об этом следует сообщить по государственному информационному телефону 1247 или на информационную линию департамента здоровья 7 943 500.

По данным Центра инфосистем здоровья и благосостояния (TEHIK), по состоянию на четверг приложение HOIA установили в своих мобильных телефонах 250 944 пользователя. Посредством приложения о своем заражении коронавирусом сообщили 2416 раз, из них активные случаи заболевания на данный момент составляют 540 случаев.

Установить приложение HOIA на свой телефон можно через порталы Google Play или App Store. Мобильное приложение вышлет пользователю уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса.

В свою очередь, пользователь также может анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни.

Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал.