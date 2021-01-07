Ученые объясняют, повлияют ли новые штаммы коронавируса на эффективность вакцины

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, теперь распространился по всему миру. Исследователи сначала были обеспокоены тем, что вирус мог заметно измениться и это снизило бы защиту, которую должна обеспечивать вакцина от Covid-19, но данные ученых свидетельствуют о том, что этого не произошло.

Второй новый штамм вируса, впервые идентифицированный в Южной Африке, мог измениться таким образом, чтобы помочь коронавирусу хотя бы частично обойти иммунный ответ, обеспечиваемый нынешними вакцинами, сообщает CNN. Это связано с тем, где находятся изменения и как они влияют на форму и функции вируса.

Все современные вакцины нацелены на так называемый шиповый белок - структуру, которую использует вирус для того, чтобы внедриться в атакованные клетки. Цель всех разрабатываемых вакцин - научить организм распознавать этот «красный флаг» и атаковать его.

«Для нашей иммунной системы имеет смысл сосредоточиться на этой важной части вируса», - сказал доктор Бадди Крич, специалист по детским инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта, который помогает проводить там клинические испытания вакцин против коронавируса.

Мутации, которые изменяют внешний вид шипового белка, могут помочь скрыть вирус от обеих частей иммунной системы – как от антител, которые связываются с вирусом и предотвращают его прикрепление к клеткам, так и от Т-клеткот, атакующих вирус.

«В шиповом белке могут возникнуть мутации, которые изменяют его таким образом, что антитела становятся менее эффективными. Мы пока не увидели, что это случилось», - сказал Крич.

По словам Крича, мутации в новом штамме, обнаруженном в Великобритании, не повлияли на способность иммунной системы распознавать его.

Штамм, впервые обнаруженный в Южной Африке, вызывает большее беспокойство, потому что он имеет мутации в части шипового белка, которая называется E484, и которая влияет способность иммунной системы нейтрализовать вирус.

В нескольких исследованиях обнаружили мутации, которые могут снизить активность нейтрализации до 10 раз.

Однако сложная иммунная система человека всё еще может позволить организму блокировать вирус со многих других сторон. Хотя шиповый белок может быть изменен, это не влияет на антитела, которые были обучены искать другие части вируса.

«В качестве аналога можно привести в пример ключ и замок. Если замок изменится, ключ может не войти, - сказал Скотт Хенсли, эксперт по иммунологии и молекулярной биологии из Университета Пенсильвании. - Но представьте это не как одну дверь в комнату, а как десять разных дверей. Есть еще девять ключей, которые позволят вам войти в комнату».

Дело в том, что люди обычно вырабатывают более одного типа антител к вирусу.