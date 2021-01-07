Чт, 7.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Эврика
  • Ученые объясняют, повлияют ли новые штаммы коронавируса на эффективность вакцины
3 мин для прочтения

Ученые объясняют, повлияют ли новые штаммы коронавируса на эффективность вакцины

Коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

Ученые говорят, что два новых штамма коронавируса могут быть более заразными, но могут ли они также стать препятствием для возникновения эффективной иммунной защиты после вакцинации?

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, теперь распространился по всему миру. Исследователи сначала были обеспокоены тем, что вирус мог заметно измениться и это снизило бы защиту, которую должна обеспечивать вакцина от Covid-19, но данные ученых свидетельствуют о том, что этого не произошло.

Второй новый штамм вируса, впервые идентифицированный в Южной Африке, мог измениться таким образом, чтобы помочь коронавирусу хотя бы частично обойти иммунный ответ, обеспечиваемый нынешними вакцинами, сообщает CNN. Это связано с тем, где находятся изменения и как они влияют на форму и функции вируса.

Все современные вакцины нацелены на так называемый шиповый белок - структуру, которую использует вирус для того, чтобы внедриться в атакованные клетки. Цель всех разрабатываемых вакцин - научить организм распознавать этот «красный флаг» и атаковать его.

«Для нашей иммунной системы имеет смысл сосредоточиться на этой важной части вируса», - сказал доктор Бадди Крич, специалист по детским инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта, который помогает проводить там клинические испытания вакцин против коронавируса.

Мутации, которые изменяют внешний вид шипового белка, могут помочь скрыть вирус от обеих частей иммунной системы – как от антител, которые связываются с вирусом и предотвращают его прикрепление к клеткам, так и от Т-клеткот, атакующих вирус.

«В шиповом белке могут возникнуть мутации, которые изменяют его таким образом, что антитела становятся менее эффективными. Мы пока не увидели, что это случилось», - сказал Крич.

По словам Крича, мутации в новом штамме, обнаруженном в Великобритании, не повлияли на способность иммунной системы распознавать его.

Штамм, впервые обнаруженный в Южной Африке, вызывает большее беспокойство, потому что он имеет мутации в части шипового белка, которая называется E484, и которая влияет способность иммунной системы нейтрализовать вирус.

В нескольких исследованиях обнаружили мутации, которые могут снизить активность нейтрализации до 10 раз.

Однако сложная иммунная система человека всё еще может позволить организму блокировать вирус со многих других сторон. Хотя шиповый белок может быть изменен, это не влияет на антитела, которые были обучены искать другие части вируса.

«В качестве аналога можно привести в пример ключ и замок. Если замок изменится, ключ может не войти, - сказал Скотт Хенсли, эксперт по иммунологии и молекулярной биологии из Университета Пенсильвании. - Но представьте это не как одну дверь в комнату, а как десять разных дверей. Есть еще девять ключей, которые позволят вам войти в комнату».

Дело в том, что люди обычно вырабатывают более одного типа антител к вирусу.

«Иммунная система человека сложна, и у большинства из нас, вероятно, есть антитела против нескольких целей, - сказал Хенсли. - Эти новые варианты штаммов вряд ли существенно повлияют на эффективность вакцины».

Микробиолог Джесси Блум из Вашингтонского университета и его коллеги нашли доказательства того, что это действительно так. В опубликованном во вторник исследовании, которое еще не было опубликовано в научном журнале, они описали, как взятые от 11 разных людей иммунные клетки и антитела разными способами реагировали на вирусные мутации.

В случае нескольких человек мутации вируса позволили ему ускользнуть от так называемых нейтрализующих антител, которые препятствуют проникновению вируса в клетки. Однако разнообразие антител в сыворотке крови других людей было настолько велико, что мутировавший вирус не мог от них спастись.

«Между людьми существует невероятная разница в том, как мутации влияют на взаимодействие и нейтрализацию сывороточных антител», - описали ученые.

Доктор Крич добавил, что вирус не может позволить себе чрезмерную мутацию.

«Если он изменится слишком сильно, он не сможет связываться с поверхностью клетки, и он уже просто не будет хорошим вирусом», - объяснил Крич. Это может помочь вирусу избежать иммунного ответа, образуемого от вакцины, но тогда вирус не сможет инфицировать клетки.

Все вирусы мутируют. Некоторые делают это больше, чем другие. Грипп постоянно «дрейфует», требуя ежегодных изменений в вакцинах, используемых для борьбы с ним, в то же время мутации кори не повлияли на действие вакцины.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back