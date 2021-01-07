На месте общежития строится роскошный дом: цена квадратного метра зашкаливает

Цены за квадратный метр в резиденции Ambassador начинаются от 3200 евро, а в наиболее дорогих квартирах цена квадратного метра превышает 5500 евро. Для сравнения: в декабре прошлого года средняя стоимость квартир в Таллинне составляла 2263 €/м2.

Так будет выглядеть жилой дом под громким названием Ambassador. ФОТО: Endover

«На рынке элитных квартир спрос сегодня превышает предложение. Особенно заметный интерес вызывают большие квартиры. Мы также очень рады, что за период коронавируса нам удалось продать и значительное количество коммерческих площадей – сейчас свободными остаются всего несколько офисов», - рассказал исполнительный директор Endover Роберт Лауд.

После продолжительного планирования и масштабных работ по сносу строительство продвигалось стремительно: начатую в августе стройку планируется завершить уже этой весной.

Чтобы достичь запланированного результата, общежитие, ранее принадлежавшее Эстонской академии художеств, пришлось практически полностью снести, но при этом сохранился исторический фасад здания, к которому в ходе строительных работ был добавлен отличающийся уникальным дизайном двухэтажный пентхаус.

«Конечно, в сегодняшних условиях у нас не было традиционного масштабного праздника стропил, когда собирается вся строящая здание команда. Венок сняли несколько человек, а всем строителям были вручены праздничные продуктовые наборы, чтобы они все же смогли отпраздновать такое важноесобытие», - сказал Лауд.

Праздник стропил в условиях пандемии прошел скромно. ФОТО: Endover

Исполнительный директор Endover смотрит на общее состояние рынка с оптимизмом. «Состояние рынка недвижимости стремительно восстанавливается после вызванного коронавирусом кризиса. В последнем квартале 2020 года ежемесячный оборот от продаж Endover вырос до зарегистрированного до пандемии уровня. Чувствуется, что люди адаптировались к меняющимся временам, и на рынке движется много свободных денег, которые они хотят инвестировать в недвижимость», - сказал Лауд.

Стройка достигла верхней точки. Состоялся скромный праздник стропил. ФОТО: Endover.

В новом семиэтажном доме Ambassador будет 38 квартир, а на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Площадь квартир начинается с 18 м2, а самая большая квартира – 184 м2. В здании запланирован многоуровневый гараж с автоподъемником и просторное меблированное фойе. Квартиры отличаются высокими потолками и дверями, а также роскошным интерьером. С балконов и террас открываются виды на высотные здания центра столицы и на башни Старого города.