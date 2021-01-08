Пт, 8.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Бизнес сферы обслуживания: тризна отменяется?

Вячеслав Иванов

ФОТО: Личный архив Стаса.

Едва ли не главная отличительная черта нынешнего диспута о дальнейшей судьбе индустрии сервиса – неизменно трагическая тональность. Как хороши, как свежи были спа-процедуры; как ароматны и вкусны блюда табльдота. Покойная так любила жизнь, так хотела людям добра. Светлая ей память!

А между тем, похоже, служить тризну по отрасли, так или иначе связанной с обслуживанием, рано. И хотя, действительно, самый большой урон коронакризис нанес предприятиям в первую очередь ресторанного и отельного бизнеса, но в этой же сфере, как показывает жизнь, возникают зачатки новых решений. Точнее следовало бы сказать словами из пословицы - хорошо забытых старых

И даже не таких уж старых. Информация, промелькнувшая (увы, почти незамеченной) на днях на портале Rus.err, пробудила чувство не столь давней ностальгии:

«В конце прошлого года в Выру открылось несколько новых магазинов и кафе. По словам владельца магазина Haanimehe Puut Андреса Сааре, коронакризис предоставил ему возможности, которых раньше у него не было». По мнению издания, «вызванный коронавирусом прошлогодний кризис, несмотря на все трудности, оживил малый бизнес в Вырумаа. В то время как более крупные компании пытаются как-то справиться с ситуацией, малые предприятия в условиях кризиса нашли новые бизнес-идеи».

Ностальгия эта, пожалуй, для нынешних двадцати-, тридцатилетних выглядит как некий утопический Plusquamperfekt. Но даже еще в советские времена Эстония, и особенно Таллинн, славились своими уютными кафетериями и ресторанчиками, где можно было быстро, вкусно и недорого пообедать или же накоротке, но тоже со вкусом, просто перекусить.

А то и, напротив, поболтать с добрыми приятелями часок-другой за чашечкой ароматного кофе и рюмкой-наперстком шерри. В том же ряду специализированные магазинчики, практически в любое время, за исключением глубокой ночи, торговавшие свежими булочками и хлебом, мясом и мясными изделиями, молоком и молокопродуктами.

Потом, когда утвердился развитой социализм с человеческим лицом, при одновременном исчезновении большинства продуктов и изделий ширпотреба первой необходимости, не говоря уже о второй и третьей, всё это захирело и кануло в Лету – казалось, навсегда.

Но вот подули свежие ветры перемен, грянули перестройка и гласность, и – как нэпманы в совсем уж далекие времена столетней давности – «повылезали из щелей» предприимчивые люди, назвавшись кооператорами, и снова ожили и принялись процветать магазинчики, киоски-шашлычные, экзотичные кафешки и прочие заведения, ныне называемые предприятиями малого бизнеса.

Так что на предмет «новых бизнес-идей» – это еще, с какой стороны посмотреть…

А, впрочем, с какой ни смотри – важен результат. И, похоже, именно выруская инициатива в сегодняшней ситуации может оказаться прообразом наиболее эффективных решений, которые спасут если не всю индустрию сервиса, то максимально большую её часть. Или, как минимум, позволят ей выйти из кризиса с наименьшими потерями.

Потому что нельзя быть массивной такой!

Наверное, и даже наверняка, простое механическое повторение опыта тридцати- сорокалетней давности в сегодняшних условиях не принесет желаемых плодов. Иные времена, иные реалии. Но потому и называются предприниматели таковыми, что они предприимчивы. То есть способны не только перенять что-то – из прошлого ли, или от соседа-конкурента, – но и переделать перенятое под нужды текущего, так сказать, момента. Два корня в одном слове: «принять» и «пере-» («пред»).

Что же касается переориентации покупательского интереса, то данная задача, если исходить из практики, не является биномом Ньютона. Если вспомнить процесс вытеснения мелких и средних торговцев крупными торговыми сетями (в местных условиях это Selver, Rimi, Maxima и ряд других, включая непродовольственные бренды), то нетрудно заметить, что главный козырь всех этих супер-, мега- и гипермаркетов укладывался в незатейливый слоган: «У нас вы можете приобрести всё необходимое – в одном месте!».

Имеется в виду, что здесь вы зараз купите буханку хлеба, литр молока, калоши, кусок пармезана, стиральный порошок и фуа-гра. Можете прихватить до кучи батник от Гуччи… На самом же деле это лукавый маркетинг. Вам и нужно-то было всего лишь пакетик сливок для кофе и пару рогаликов. Но войдя в огромный торговый зал, вы перестаете быть покупателем (который «всегда прав») и становитесь безликой частью потребительского конвейера по имени «шопинг», главная цель которого – оставить в магазине как можно больше ваших денег.

У вас перед глазами горы разного товара, и вам исподволь, но очень эффективно, навязывают то, что вам в данный момент и не нужно. А если вы к тому же пришли с детьми, то в тележку сгружаются разные «лего», сникерсы, памперсы, роботы-трансформеры и прочая рухлядь, которая потом будет месяцами, а то и годами пылиться по углам вашей квартиры, пока в одно прекрасное утро вы не наберетесь смелости снести всё это на помойку. А предварительно туда же, только постепенно и по частям, перекочует в «лучшем» случае четверть, а то и половина купленных впрок, но так и не пригодившихся продуктов.

Конечно, психологию покупателя, потребительские стандарты враз не переделать. И то, что довольно быстро приживается в малых городах (том же Выру, например), в других местах, где превалируют другие привычки, потребует больше времени на то, чтобы пустить корни и начать приносить плоды.

Но другого пути у бизнеса обслуживания, по-видимому, нет. Будут ли спа и обычные отели адаптировать под себя такие же принципы, и если будут, то как именно? Бог весть. Возникновение малых и просто мелких гостиниц и хостелов, скорее всего, будет происходить своим чередом, но куда девать огромные небоскребы типа Swissotel, Hilton или Radisson? Или те же торгово-развлекательные центры Rocca-al-Mare, Ülemiste, Kristiine и так далее? Вопрос, конечно, интересный…

Во всяком случае, как любят выражаться чиновники, какие-то подвижки в этом деле неизбежны.

Не было бы чудом в этих условиях возрождение кооперативов – в еще довоенном понимании этого слова. Когда в качестве партнеров выступают, с одной стороны, хуторяне, чью продукцию сегодня крупные сети согласны покупать только ниже её себестоимости, а с другой – малые магазины и рестораны, обеспечивающие таким образом горожан свежей сельхозпродукцией. При этом не последнее соображение: в небольших помещениях легче поддерживать санитарные нормы, соблюдать социальную дистанцию и следить, чтобы и у продавцов, и у покупателей были маски и другие антиинфекционные средства.

Это всё – не утопия и не антиутопия. Это лишь малая часть того айсберга, на котором мы все оказались после того, как затонул наш «Титаник», наша Великая Цивилизация Потребления. Приходится обживать новое плавсредство…

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