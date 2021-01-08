Бизнес сферы обслуживания: тризна отменяется?

А между тем, похоже, служить тризну по отрасли, так или иначе связанной с обслуживанием, рано. И хотя, действительно, самый большой урон коронакризис нанес предприятиям в первую очередь ресторанного и отельного бизнеса, но в этой же сфере, как показывает жизнь, возникают зачатки новых решений. Точнее следовало бы сказать словами из пословицы - хорошо забытых старых
И даже не таких уж старых. Информация, промелькнувшая (увы, почти незамеченной) на днях на портале Rus.err, пробудила чувство не столь давней ностальгии:
«В конце прошлого года в Выру открылось несколько новых магазинов и кафе. По словам владельца магазина Haanimehe Puut Андреса Сааре, коронакризис предоставил ему возможности, которых раньше у него не было». По мнению издания, «вызванный коронавирусом прошлогодний кризис, несмотря на все трудности, оживил малый бизнес в Вырумаа. В то время как более крупные компании пытаются как-то справиться с ситуацией, малые предприятия в условиях кризиса нашли новые бизнес-идеи».
Ностальгия эта, пожалуй, для нынешних двадцати-, тридцатилетних выглядит как некий утопический Plusquamperfekt. Но даже еще в советские времена Эстония, и особенно Таллинн, славились своими уютными кафетериями и ресторанчиками, где можно было быстро, вкусно и недорого пообедать или же накоротке, но тоже со вкусом, просто перекусить.
А то и, напротив, поболтать с добрыми приятелями часок-другой за чашечкой ароматного кофе и рюмкой-наперстком шерри. В том же ряду специализированные магазинчики, практически в любое время, за исключением глубокой ночи, торговавшие свежими булочками и хлебом, мясом и мясными изделиями, молоком и молокопродуктами.
Потом, когда утвердился развитой социализм с человеческим лицом, при одновременном исчезновении большинства продуктов и изделий ширпотреба первой необходимости, не говоря уже о второй и третьей, всё это захирело и кануло в Лету – казалось, навсегда.
Но вот подули свежие ветры перемен, грянули перестройка и гласность, и – как нэпманы в совсем уж далекие времена столетней давности – «повылезали из щелей» предприимчивые люди, назвавшись кооператорами, и снова ожили и принялись процветать магазинчики, киоски-шашлычные, экзотичные кафешки и прочие заведения, ныне называемые предприятиями малого бизнеса.
Так что на предмет «новых бизнес-идей» – это еще, с какой стороны посмотреть…
А, впрочем, с какой ни смотри – важен результат. И, похоже, именно выруская инициатива в сегодняшней ситуации может оказаться прообразом наиболее эффективных решений, которые спасут если не всю индустрию сервиса, то максимально большую её часть. Или, как минимум, позволят ей выйти из кризиса с наименьшими потерями.
Потому что нельзя быть массивной такой!
Наверное, и даже наверняка, простое механическое повторение опыта тридцати- сорокалетней давности в сегодняшних условиях не принесет желаемых плодов. Иные времена, иные реалии. Но потому и называются предприниматели таковыми, что они предприимчивы. То есть способны не только перенять что-то – из прошлого ли, или от соседа-конкурента, – но и переделать перенятое под нужды текущего, так сказать, момента. Два корня в одном слове: «принять» и «пере-» («пред»).