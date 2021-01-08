Бизнес сферы обслуживания: тризна отменяется?

Что же касается переориентации покупательского интереса, то данная задача, если исходить из практики, не является биномом Ньютона. Если вспомнить процесс вытеснения мелких и средних торговцев крупными торговыми сетями (в местных условиях это Selver, Rimi, Maxima и ряд других, включая непродовольственные бренды), то нетрудно заметить, что главный козырь всех этих супер-, мега- и гипермаркетов укладывался в незатейливый слоган: «У нас вы можете приобрести всё необходимое – в одном месте!».

Имеется в виду, что здесь вы зараз купите буханку хлеба, литр молока, калоши, кусок пармезана, стиральный порошок и фуа-гра. Можете прихватить до кучи батник от Гуччи… На самом же деле это лукавый маркетинг. Вам и нужно-то было всего лишь пакетик сливок для кофе и пару рогаликов. Но войдя в огромный торговый зал, вы перестаете быть покупателем (который «всегда прав») и становитесь безликой частью потребительского конвейера по имени «шопинг», главная цель которого – оставить в магазине как можно больше ваших денег.

У вас перед глазами горы разного товара, и вам исподволь, но очень эффективно, навязывают то, что вам в данный момент и не нужно. А если вы к тому же пришли с детьми, то в тележку сгружаются разные «лего», сникерсы, памперсы, роботы-трансформеры и прочая рухлядь, которая потом будет месяцами, а то и годами пылиться по углам вашей квартиры, пока в одно прекрасное утро вы не наберетесь смелости снести всё это на помойку. А предварительно туда же, только постепенно и по частям, перекочует в «лучшем» случае четверть, а то и половина купленных впрок, но так и не пригодившихся продуктов.

Конечно, психологию покупателя, потребительские стандарты враз не переделать. И то, что довольно быстро приживается в малых городах (том же Выру, например), в других местах, где превалируют другие привычки, потребует больше времени на то, чтобы пустить корни и начать приносить плоды.

Но другого пути у бизнеса обслуживания, по-видимому, нет. Будут ли спа и обычные отели адаптировать под себя такие же принципы, и если будут, то как именно? Бог весть. Возникновение малых и просто мелких гостиниц и хостелов, скорее всего, будет происходить своим чередом, но куда девать огромные небоскребы типа Swissotel, Hilton или Radisson? Или те же торгово-развлекательные центры Rocca-al-Mare, Ülemiste, Kristiine и так далее? Вопрос, конечно, интересный…

Во всяком случае, как любят выражаться чиновники, какие-то подвижки в этом деле неизбежны.

Не было бы чудом в этих условиях возрождение кооперативов – в еще довоенном понимании этого слова. Когда в качестве партнеров выступают, с одной стороны, хуторяне, чью продукцию сегодня крупные сети согласны покупать только ниже её себестоимости, а с другой – малые магазины и рестораны, обеспечивающие таким образом горожан свежей сельхозпродукцией. При этом не последнее соображение: в небольших помещениях легче поддерживать санитарные нормы, соблюдать социальную дистанцию и следить, чтобы и у продавцов, и у покупателей были маски и другие антиинфекционные средства.

Это всё – не утопия и не антиутопия. Это лишь малая часть того айсберга, на котором мы все оказались после того, как затонул наш «Титаник», наша Великая Цивилизация Потребления. Приходится обживать новое плавсредство…