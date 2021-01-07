Чт, 7.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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Instagram ⟩ Покупатели превратили притон наркоманов в уютное жилище

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Проживающая в Англии семейная пара купила заброшенный старый дом, который было решено отремонтировать своими руками, поведал Kodustiil. Процессом реновации новоселы поделились в Instagram.

Когда в 2016 году Эмма впервые осмотрела заброшенный притон наркоманов на окраине Кардиффа, она увидела в этой недвижимости огромный потенциал, несмотря на то, что дом был в ужасающем состоянии.

Каждая стена в доме была покрыта граффити, полы усыпаны осколками стекла, окна - заколочены, электричества не было, и Эмме пришлось осматривать дом в полной темноте. Полы и потолки были в таком плохом состоянии, из кухни был виден чердак.

Начали с того, что снесли ванную комнату и выбросили всю кухонную мебель. Заново подключили электричество, сменив всю проводку, а также заменили все водопроводные трубы. Чтобы увеличить площадь кухни, к задней части дома добавили пристройку. 


Эмма рассказала, что дом полон сюрпризов. Новым хозяевам понравились три секретные двери: одна ведет в кладовую, подвижная книжная полка в спальне ведет в гардеробную, а третья секретная дверь находится на чердаке. В ходе ремонта была оборудована современная прачечная с душем для собак. 

С самого начала ремонта Эмма создала в  Instagram аккаунт, в котором делилась подробностями. Сегодня у нее более 25 000 подписчиков.

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