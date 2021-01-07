Мужчину, застрелившего в Ласнамяэ мать двоих детей, взяли под стражу на два месяца

Дежурный судья Харьюского уездного суда удовлетворил ходатайство Пыхьяского окружного прокурора Энели Лауритс и дал санкцию на помещение под стражу подозреваемого в убийстве Мати сроком до двух месяцев.

«Суд согласился с прокуратурой, что поведение подозреваемого было непредсказуемым и жестоким и он по-прежнему может быть опасен. Вчера мы допросили его, выяснение обстоятельств произошедшего продолжится в рамках уголовного производства. Мы начинаем сопоставлять его слова с результатами обзора места происшествия, с показаниями свидетелей и другими доказательствами, чтобы получить полную картину произошедшего и хронологию событий, - сказала окружной прокурор Энели Лауритс. - Впереди еще несколько следственных мероприятий и допросов. Ясность в эту историю также внесут различные вещественные доказательства и медицинские экспертизы, которые займут время. В ходе следствия в ближайшие месяцы мы найдем ответы на вопросы, почему мужчина пришел к соседке с оружием, из-за чего обострилась ситуация и было сделано несколько выстрелов, в результате которых скончалась пострадавшая 36-летняя женщина. Только после проверки различных версий мы сможем говорить о мотивах преступления».

«Кроме того, одна из целей следствия — установить, когда и при каких обстоятельствах подозреваемый обзавелся незаконным оружием. Для правовых органов крайне важно находить и изымать запрещенное оружие. Поэтому мы просим людей сообщать полиции, если у них или их близких дома есть незаконное оружие. Если вы сдадите его добровольно, то избежите уголовного производства», - добавила прокурор.

Следствие по статье об убийстве и незаконном обращении с оружием ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

Во вторник вечером в центр тревоги сообщили о стрельбе в ласнамяэской квартире. Полицейские задержали подозреваемого 80-летнего мужчину.

Незадолго до 20:00 полиция получила вызов из расположенной на улице Юмера в Ласнамяэ квартиры, поскольку оттуда доносилась стрельба.

В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии. Потерпевшая скончалась от полученных ранений в больнице.

«По первоначальным данным, 80-летний мужчина стрелял в 36-летнюю женщину. Мужчина уехал с места происшествия на автомобиле, однако полицейские в течение сорока минут установили его местонахождение и задержали в Мустамяэ», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.