Чт, 7.01.2021
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Таави Тийльманн
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СМИ: премьер Японии ввел режим чрезвычайного положения в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

ФОТО: KIYOSHI OTA/AFP

О введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Режим, который продлится с пятницы, 8 января, до 7 февраля, предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. В заявлении премьер призывает население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей. Штрафные санкции не запланированы.

В то же время, остаются открытыми торговые центры и школы, кинотеатрам, музеям и другим аналогичным учреждениям рекомендовано снизить посещаемость.

"Я уверен, что мы сможем преодолеть это, но я должен попросить всех вас потерпеть ограниченную жизнь еще некоторое время", - сказал Есихидэ Суга журналистам после обнародования заявления.

За последние сутки рост числа инфицированных COVID-19 в Токио достиг рекордной цифры - 2447.

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