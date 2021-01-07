Мировые цены на продовольствие в 2020 году оказались самыми высокими за три года

Данный показатель вырос в декабре до 107,5 пункта, на 2,2% по сравнению с ноябрем, когда был зарегистрирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет. Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с 2019 годом, но на 25% ниже исторического рекордного индекса, зафиксированного в 2011 году.

В частности, индекс цен на растительные масла увеличился в декабре на 4,7%, достигнув наивысшего показателя с сентября 2012 года. Продолжил рост и индекс цен на зерновые, увеличившись на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 6,6% по сравнению со среднем уровнем в 2019 году. Как поясняют специалисты ФАО, тенденция роста экспортных цен на пшеницу, кукурузу и рис продиктована неуверенностью в прогнозируемых высоких урожаях и погодных условиях в Северной и Южной Америках, а также в России. Индекс цен на молочные продукты, который в декабре вырос на 3,2% по сравнению с ноябрем, увеличивается на протяжении семи месяцев подряд за счет повышенного спроса на фоне высокого внутреннего потребления в странах-производителях.

В ФАО не склонны связывать рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. Как утверждают специалисты, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения. Между тем в апреле прошлого года Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала ежегодный доклад, в котором предупредила о возможности "библейского" голода из-за эпидемии. По данным ООН, количество нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 265 миллионов человек.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли назвал пандемию коронавируса "худшим гуманитарным кризисом со времен Второй Мировой войны". По его словам, без помощи ВПП "ежедневно от голода будут умирать 300 тысяч человек, и так на протяжении трех месяцев". Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии коронавируса.

Сообщается, что страны-доноры замедляют выделение средств, необходимых для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира. В ближайшее время на эти цели понадобится $350 млн.

По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В 10 из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти. В зоне риска находятся в первую очередь страны, ведущие войны и затронутые экономическим кризисом и глобальным изменением климата. Среди них - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити. ООН призвала мировое сообщество отреагировать на проблему, чтобы не допустить катастрофы.

По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран. Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке. 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии, 18,5 млн - жители Латинской Америки и Карибского бассейна. У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

А международная благотворительная организация Oxfam позднее предположила, что смертность от голода превысит смертность от COVID-19. В особенности это касается населения Йемена, Конго, Афганистана, Венесуэлы, Сахели (Буркина-Фасо), Эфиопии, Судана, Сирии и Гаити.