Фото ⟩ В пункте сбора металла нашли 161 табличку, украденную с кладбища

Переданные полиции таблички настолько испорчены, что на них невозможно прочесть тексты. По некоторым оценкам, не найдены еще таблички с 40-50 могил.

Понятно, что такую работу невозможно проделать вручную: таблички выкручивали отвертками или выколачивали молотками.

Общая масса украденных с кладбища табличек - 46 килограммов, за которые в скупке цветного металла можно было получить около 200 евро.

По данным газеты, подозревающийся в краже человек принес таблички не за один раз, а частями. Есть информация, что в вандализме на кладбище и кражах подозревают 76-летнего жителя деревни Рёа волости Тюри.

Поскольку в пункте сбора металла имеются личные данные принесшего металл человека и общие объемы сданного, подозреваемому будет сложно отрицать свою причастность к этому делу. Также полиции и редакции неравнодушные люди сообщили о человеке, который орудует на кладбище.

Ярвамааский советник Департамента охраны памятников старины Карен Кландорф сказал, что эксперт оценил 186 табличек с именами и информацией в 37 000 евро.

Руководитель бренда AS Kuusakoski Мари-Лийс Вахер подтвердила, что работники пайдеского пункта собрали все принесенные таблички и передали их сегодня полиции.

По информации представителя фирмы, скоро предприятие сможет дать общественности более детальную информацию.

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийвиа Ренхольд подтвердила, что подозревающийся в вандализме на кладбище Реопалу человек был задержан вчера и сейчас находится на допросе в полиции Пайде.

В конце прошлого года выяснилось, что на кладбище Реопалу практически со всех старых могил пропали таблички с именами.

Среди прочего, были украдены таблички с могил похороненных там известных людей.

На пункте сбора металла за сотню таких табличек можно получить около ста евро. Но ущерб, который нанесен Ярвамаа и всей истории культуры Эстонии, как считает научный руководитель Ярвамааского музея Рюндо Мюлтс, неоценим: «Могилы стояли сто лет, пережили войну и смену государственных строев, но не коронавирусное время. Могилы известных людей сфотографированы, их таблички можно заменить, но таблички простых людей исчезли бы навсегда, если бы воров не поймали вместе с металлом».