Месси получил награду за помощь в строительстве крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду Values Award 2020, пишет Sports.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду Values Award 2020, пишет Sports.
Аргентинец был отмечен за пожертвования на строительство крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии при больнице Сант Жоан де Деу в Барселоне.
Также награду получил экс-полузащитник «Барселоны» Хави за «продвижение принципов фэйр-плей на протяжении всей карьеры».
Values Award организована испанской газетой Diario Sport. В жюри входят президент испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
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