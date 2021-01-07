Чт, 7.01.2021
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Месси получил награду за помощь в строительстве крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии

Lionel Messi.

ФОТО: Dppi/ Irh/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду Values Award 2020, пишет Sports.

Аргентинец был отмечен за пожертвования на строительство крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии при больнице Сант Жоан де Деу в Барселоне.

Также награду получил экс-полузащитник «Барселоны» Хави за «продвижение принципов фэйр-плей на протяжении всей карьеры».

Values Award организована испанской газетой Diario Sport. В жюри входят президент испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко и президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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