Нарвская больница не осталась без помощи: на работу принят 31 сотрудник

Это четыре врача-резидента, одна сестра, семь помощников сестер, 15 санитарок и четыре уборщицы. Дополнительно по договору подряда к работе приступил врач-инфекционист.

«Часть прибывшего персонала с трудом говорит по-русски, им приходится работать в новой для них обстановке, но все-таки, эти специалисты присоединились, чтобы помочь нам и разгрузить медиков Нарвской больницы, за что мы им очень благодарны», - отметил главный врач Нарвской больницы Олев Силланд.

Член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов подчеркивает, что помимо достойных условий работы Нарвская больница может предложить иногородним работникам бесплатное проживание.

«Отрадно, что новые работники добавили относительного спокойствия работе больницы. Так, например, благодаря новым сотрудникам ковидное отделение Нарвской больницы не испытывает нехватки врачей. В настоящий момент сохраняется проблема нехватки сестринского персонала, но больница справляется за счет мобилизации внутренних резервов и реорганизации работы имеющегося персонала. Если не произойдет резкого скачка заболеваемости COVID-19 и необходимости госпитализации, то мы сможем и в дальнейшем принимать пациентов и оказывать им медицинскую помощь в полном объеме», - отметил Алексей Евграфов.