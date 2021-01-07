Проблемы в квартирном товариществе? Здесь вас рассудят

«Город предлагает бесплатное консультирование и услугу разрешения разногласий членам правления квартирных товариществ и собственникам квартир как на эстонском, так и на русском языках, - сказала вице-мэр Эха Вырк, выразив надежду, что таким образом повысится административный потенциал и правовая грамотность правления квартирных товариществ и собственников квартир. – Предлагающиеся городом бесплатные консультации получили позитивную обратную связь – это говорит о том, что оказание услуги необходимо продолжить».

Эха Вырк добавила, что наряду с консультациями есть возможность бесплатно пригласить юриста на собрание квартирного товарищества.

В 2020 году бесплатные юридические консультации получили свыше 600 человек из разных районов города. Наибольшее количество обращений было из района Ласнамяэ (162), Пыхья-Таллинна (145) и Кесклинна (121). Основные темы – распределение хозяйственных расходов, созыв и проведение общего собрания, а также права и обязанности правления КТ и собственников квартир.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет отметил, что практика консультирования квартирных товариществ берет начало с крупнейшего района столицы - Ласнамяэ.

«В Ласнамяэ более 750 квартирных товариществ, за которыми стоят свыше 100 000 жителей. Вполне объяснимо, что в процессе решения бытовых проблем и организации жилой среды могут возникать вопросы и недоразумения. Отсюда и наше желание поддержать жильцов и правление квартирного товарищества консультациями».

«Надеюсь, что эта услуга поспособствует установлению в ласнамяэских домах добрососедских отношений и правовой ясности», - сказал Свет.