Картина дня: рекордное число заразившихся, частичная отмена ограничений и беспорядки в США
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 января.
Сегодня прошла пресс-конференция по итогам заседания правительства. В ней приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
Правительство принципиально одобрило решение о восстановлении с 11 января в 13 уездах, за исключением Харьюмаа и Ида-Вирумаа, контактного обучения в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах. Читать далее...
Хотя информация о том, как и куда должна поступить вакцина от коронавируса, не является однозначной, семейные врачи уже должны знать, когда вакцина дойдет до них. Выяснилось также, что в Западную Эстонию, на Сааремаа и Хийумаа вакцины будут отправлены позже, чем в другие регионы. Прибывшая в начале этой недели вторая партия вакцины должна значительно ускорить вакцинацию по всей Эстонии. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1104, то есть 15,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Согласно окончательному решению правительства, уже в понедельник, 11 января, учащиеся с 1-4, а также выпускных 9-12 классов школ Харьюского и Ида-Вируского уездов, а также учащиеся всех ступеней школ остальных 13 уездов - вернутся к контактному обучению. Читать далее...
Вчера вечером около пятиэтажки на Юмера было тихо. Окна жившего на первом этаже убийцы и окна его жертвы на втором были темны. Возле двери подъезда кто-то поставил горящую свечу и положил две розы. Входившая в подъезд женщина перекрестилась по-православному. Ничто в подъезде с ярко-зелеными стенами больше не напоминало о трагических событиях, произошедших днем ранее. Читать далее...
Вчера в соцсетях стало распространяться видео, снятое спорившим с полицией водителем, который запечатлел, как стражи порядка разбивают окно его транспортного средства. Читать далее...
Бывший глава эстонского филиала банка Nordea Юхани Сейленталь решил вывести свои деньги из второй пенсионной ступени, потому что, по его мнению, пенсионная система умирает. Читать далее...
Хотя правительство к концу рабочего дня в четверг не приняло решения об открытии школ по интересам, город Тарту объявил сегодня днем, что частично откроет принадлежащие городу школы по интересам и молодежные центры. Читать далее...
Демонстранты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, вступили в конфронтацию с полицией и ворвались в Капитолий, где Конгресс обсуждал сертификацию президентских выборов. Четыре человека погибли и 52 были задержаны. Читать далее...
Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Читать далее...
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN. Читать далее...
В четверг Харьюский уездный суд взял под стражу 80-летнего Мати, которого подозревают в том, что во вторник вечером он застрелил в столичном районе Ласнамяэ 36-летнюю женщину, мать двоих детей. Читать далее...
Турфирмам, которые хотели получить пособие Фонда развития предпринимательства (EAS) для обновления своей бизнес-модели, сегодня утром пришлось проявить расторопность: прием заявок закончился менее чем за полчаса. Читать далее...
В социальных сетях выложены видео того, как полицейские, которые должны были защищать Капитолий, открывают протестующим ворота и задерживают работающих журналистов. Читать далее...
«Рождественский период 20-го года стал для косуль зоопарка роковым. Администрация приняла решение начать по ночам массовый отстрел этих животных. Трупы свозились к зданию ветеринарной лечебницы. Надо признать, что время выбрано с умом. Шум салюта и взрывающихся петард сливался с выстрелами, а крики раненых животных издалека не слышны», — написала в редакцию встревоженная судьбой косуль читательница. Директор зоопарка объяснил Rus.Postimees, что в действительности произошло.
Православные жители Эстонии сегодня встречали один из главных христианских праздников. В таллиннском ласнамяэском храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» собрались верующие, которые не побоялись прийти на службу. Читать далее...
Европарламентарий Яак Мадисон считает, что происходящее сейчас в США отражает огромный раскол в общество, что характеризует попытки медиакорпораций принять одну из стороны на выборах. Читать далее...
На сегодняшний день в COVID-отделения Клиники внутренних заболеваний Нарвской больницы принят 31 сотрудник. Об этом в четверг сообщила пресс-служба больницы. Читать далее...
Руководитель пункта сбора в Пайде фирмы Kuusakoski передал сегодня полиции 161 табличку с именами, украденную с крестов кладбища Реопалу. Читать далее...
Мобильное приложение HOIA, оповещающее о контактах с вирусоносителями COVID-19 в Эстонии, на сегодня скачали уже более 250 000 пользователей. Читать далее...
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