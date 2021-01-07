Картина дня: рекордное число заразившихся, частичная отмена ограничений и беспорядки в США

Правительство: в Эстонию будут пускать только с негативным тестом, сданным не позднее, чем за 72 часа

Сегодня прошла пресс-конференция по итогам заседания правительства. В ней приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

Правительство ослабляет ограничения на образование и спорт

Правительство принципиально одобрило решение о восстановлении с 11 января в 13 уездах, за исключением Харьюмаа и Ида-Вирумаа, контактного обучения в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах. Читать далее...

Некоторые получают вакцину позже других: семейные врачи терпеливо ждали своей очереди

Хотя информация о том, как и куда должна поступить вакцина от коронавируса, не является однозначной, семейные врачи уже должны знать, когда вакцина дойдет до них. Выяснилось также, что в Западную Эстонию, на Сааремаа и Хийумаа вакцины будут отправлены позже, чем в другие регионы. Прибывшая в начале этой недели вторая партия вакцины должна значительно ускорить вакцинацию по всей Эстонии. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 1104 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1104, то есть 15,4% от общего количества тестов. Читать далее...

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 〉 Ученики младших и выпускных классов Харьюмаа и Ида-Вирумаа вернутся к контактному обучению

Согласно окончательному решению правительства, уже в понедельник, 11 января, учащиеся с 1-4, а также выпускных 9-12 классов школ Харьюского и Ида-Вируского уездов, а также учащиеся всех ступеней школ остальных 13 уездов - вернутся к контактному обучению. Читать далее...

Фото, видео 〉 Соседи в шоке: маленькие дети, конечно, шумят, но убивать за это?

Вчера вечером около пятиэтажки на Юмера было тихо. Окна жившего на первом этаже убийцы и окна его жертвы на втором были темны. Возле двери подъезда кто-то поставил горящую свечу и положил две розы. Входившая в подъезд женщина перекрестилась по-православному. Ничто в подъезде с ярко-зелеными стенами больше не напоминало о трагических событиях, произошедших днем ранее. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Водитель заперся в машине и стал спорить с полицейскими, те разбили окно

Вчера в соцсетях стало распространяться видео, снятое спорившим с полицией водителем, который запечатлел, как стражи порядка разбивают окно его транспортного средства. Читать далее...

Бывший топ-банкир выходит из второй пенсионной ступени: "Я разочаровался в государстве"

Бывший глава эстонского филиала банка Nordea Юхани Сейленталь решил вывести свои деньги из второй пенсионной ступени, потому что, по его мнению, пенсионная система умирает. Читать далее...

Город Тарту не стал ждать решения правительства и пошел на авантюру