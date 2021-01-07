Картина дня: рекордное число заразившихся, взятие под стражу ласнамяэского стрелка и беспорядки в США

Правительство: в Эстонию будут пускать только с негативным тестом, сданным не позднее, чем за 72 часа

Сегодня прошла пресс-конференция по итогам заседания правительства. В ней приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1104 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1104, то есть 15,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Фото, видео 〉 Соседи в шоке: маленькие дети, конечно, шумят, но убивать за это?

Вчера вечером около пятиэтажки на Юмера было тихо. Окна жившего на первом этаже убийцы и окна его жертвы на втором были темны. Возле двери подъезда кто-то поставил горящую свечу и положил две розы. Входившая в подъезд женщина перекрестилась по-православному. Ничто в подъезде с ярко-зелеными стенами больше не напоминало о трагических событиях, произошедших днем ранее. Читать далее...

Фото, видео 〉 Беспорядки в Вашингтоне: сторонники Трампа захватили Капитолий, погибли четыре человека

Демонстранты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, вступили в конфронтацию с полицией и ворвались в Капитолий, где Конгресс обсуждал сертификацию президентских выборов. Четыре человека погибли и 52 были задержаны. Читать далее...

Конгресс утвердил Байдена победителем президентских выборов

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Читать далее...

Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN. Читать далее...

Мужчину, застрелившего в Ласнамяэ мать двоих детей, взяли под стражу на два месяца

В четверг Харьюский уездный суд взял под стражу 80-летнего Мати, которого подозревают в том, что во вторник вечером он застрелил в столичном районе Ласнамяэ 36-летнюю женщину, мать двоих детей. Читать далее...

Полиция задерживала журналистов и открыла бунтовщикам ворота к Капитолию

В социальных сетях выложены видео того, как полицейские, которые должны были защищать Капитолий, открывают протестующим ворота и задерживают работающих журналистов. Читать далее...

В Таллиннском зоопарке убивают косуль. Что происходит?

«Рождественский период 20-го года стал для косуль зоопарка роковым. Администрация приняла решение начать по ночам массовый отстрел этих животных. Трупы свозились к зданию ветеринарной лечебницы. Надо признать, что время выбрано с умом. Шум салюта и взрывающихся петард сливался с выстрелами, а крики раненых животных издалека не слышны», — написала в редакцию встревоженная судьбой косуль читательница. Директор зоопарка объяснил Rus.Postimees, что в действительности произошло.

Галерея 〉 Православные Эстонии отмечают Рождество

Православные жители Эстонии сегодня встречали один из главных христианских праздников. В таллиннском ласнамяэском храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» собрались верующие, которые не побоялись прийти на службу. Читать далее...

Яак Мадисон: происходящее в США отражает огромный раскол в обществе

Европарламентарий Яак Мадисон считает, что происходящее сейчас в США отражает огромный раскол в общество, что характеризует попытки медиакорпораций принять одну из стороны на выборах. Читать далее...

Нарвская больница не осталась без помощи: на работу принят 31 сотрудник

На сегодняшний день в COVID-отделения Клиники внутренних заболеваний Нарвской больницы принят 31 сотрудник. Об этом в четверг сообщила пресс-служба больницы. Читать далее...

Фото 〉 На пункте сбора металла нашли 161 табличку, украденную с кладбища

Руководитель пункта сбора в Пайде фирмы Kuusakoski передал сегодня полиции 161 табличку с именами, украденную с крестов кладбища Реопалу. Читать далее...

Приложение HOIA в Эстонии скачали более 250 000 пользователей

Мобильное приложение HOIA, оповещающее о контактах с вирусоносителями COVID-19 в Эстонии, на сегодня скачали уже более 250 000 пользователей. Читать далее...