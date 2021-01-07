Картина дня: рекордное число заразившихся, взятие под стражу ласнамяэского стрелка и беспорядки в США
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 января.
Сегодня прошла пресс-конференция по итогам заседания правительства. В ней приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1104, то есть 15,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Вчера вечером около пятиэтажки на Юмера было тихо. Окна жившего на первом этаже убийцы и окна его жертвы на втором были темны. Возле двери подъезда кто-то поставил горящую свечу и положил две розы. Входившая в подъезд женщина перекрестилась по-православному. Ничто в подъезде с ярко-зелеными стенами больше не напоминало о трагических событиях, произошедших днем ранее. Читать далее...
Демонстранты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, вступили в конфронтацию с полицией и ворвались в Капитолий, где Конгресс обсуждал сертификацию президентских выборов. Четыре человека погибли и 52 были задержаны. Читать далее...
Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Читать далее...
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN. Читать далее...
В четверг Харьюский уездный суд взял под стражу 80-летнего Мати, которого подозревают в том, что во вторник вечером он застрелил в столичном районе Ласнамяэ 36-летнюю женщину, мать двоих детей. Читать далее...
В социальных сетях выложены видео того, как полицейские, которые должны были защищать Капитолий, открывают протестующим ворота и задерживают работающих журналистов. Читать далее...
«Рождественский период 20-го года стал для косуль зоопарка роковым. Администрация приняла решение начать по ночам массовый отстрел этих животных. Трупы свозились к зданию ветеринарной лечебницы. Надо признать, что время выбрано с умом. Шум салюта и взрывающихся петард сливался с выстрелами, а крики раненых животных издалека не слышны», — написала в редакцию встревоженная судьбой косуль читательница. Директор зоопарка объяснил Rus.Postimees, что в действительности произошло.
Православные жители Эстонии сегодня встречали один из главных христианских праздников. В таллиннском ласнамяэском храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» собрались верующие, которые не побоялись прийти на службу. Читать далее...
Европарламентарий Яак Мадисон считает, что происходящее сейчас в США отражает огромный раскол в общество, что характеризует попытки медиакорпораций принять одну из стороны на выборах. Читать далее...
На сегодняшний день в COVID-отделения Клиники внутренних заболеваний Нарвской больницы принят 31 сотрудник. Об этом в четверг сообщила пресс-служба больницы. Читать далее...
Руководитель пункта сбора в Пайде фирмы Kuusakoski передал сегодня полиции 161 табличку с именами, украденную с крестов кладбища Реопалу. Читать далее...
Мобильное приложение HOIA, оповещающее о контактах с вирусоносителями COVID-19 в Эстонии, на сегодня скачали уже более 250 000 пользователей. Читать далее...
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