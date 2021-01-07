Четыре человека пострадали при катании с Мустамяэского склона

«За первые шесть дней нового года команда спасателей Нымме в сотрудничестве с медиками скрой помощи вывезли на квадроцикле со склона четырех пострадавших», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис, напомнив, что во время катания на лыжах или санках с крутого склона следует надевать шлем.

Эксперт Спасательного департамента Ивар Французов назвал еще одним опасным фактором темное время суток, когда люди не могут оценить расстояние и скорость: «В такой ситуации сложно избежать столкновений. 3 января женщина получила травму позвоночника во время катания на санках, 4 января на склоне столкнулись два лыжника и 6 января травмы получил еще один человек, катавшийся на санках».