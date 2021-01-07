Чт, 7.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Районная управа встревожена: четыре человека пострадали при катании с опасного склона
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Районная управа встревожена: четыре человека пострадали при катании с опасного склона

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ФОТО: Nõmme linnaosa valitsus.

Управа района Нымме установила на Мустамяэском склоне таблички, предупреждающие о том, что кататься на санках с горы Ванака опасно, пишет Postimees.

«Выпавший после долгого перерыва снег значительно снизил чувство опасности у любителей катания на санях и лыжах. За первые шесть дней нового года команда спасателей Нымме в сотрудничестве с медиками скорой помощи вывезли на квадроцикле со склона четырех пострадавших», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис, напомнив, что во время катания на лыжах или санках с крутого склона следует надевать шлем.

Эксперт Спасательного департамента Ивар Французов назвал еще одним опасным фактором темное время суток, когда люди не могут оценить расстояние и скорость: «В такой ситуации сложно избежать столкновений. 3 января женщина получила травму позвоночника во время катания на санках, 4 января на склоне столкнулись два лыжника и 6 января травмы получил еще один человек, катавшийся на санках».

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