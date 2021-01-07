Районная управа встревожена: четыре человека пострадали при катании с опасного склона

«Выпавший после долгого перерыва снег значительно снизил чувство опасности у любителей катания на санях и лыжах. За первые шесть дней нового года команда спасателей Нымме в сотрудничестве с медиками скорой помощи вывезли на квадроцикле со склона четырех пострадавших», - сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис, напомнив, что во время катания на лыжах или санках с крутого склона следует надевать шлем.