В Эстонии зон покрытия сети 5G становится всё больше

Если 10 ноября при запуске сети 5G Telia технология 5G стала общедоступной в десяти различных рaйонах Таллинна, Тарту и Пярну, то в декабре добавилось еще десять зон. Добавились совершенно новые зоны покрытия, такие как Раквере в Ляэне-Вирумаа и населенные пункты Юри и Лоо в Харьюмаа. Новые зоны 5G также появились в Таллинне и Тарту.

По словам руководителя по технологиям Eesti Telia Андре Виссе, сеть 5G Telia будет постепенно достигать различных регионов и клиентов, а запланированный на этот год аукцион частоты 3,5 ГГц даст возможность еще больше расширить сеть и увеличить скорости.

«Одно из наших основных направлений в этом году и в ближайшие годы – развитие сети 5G, чтобы предлагать нашим клиентам еще более быстрые и качественные соединения. Мы также открыты для сотрудничества с различными предприятиями и учреждениями в области 5G», – сказал Виссе.

Чтобы использовать первую сеть 5G, доступную для конечных пользователей Эстонии, телефон клиента должен поддерживать технологию 5G. Клиентам также необходимо использовать в своем телефоне определенный пакет мобильного интернета: 20 ГБ, 40 ГБ или безлимитный пакет для частных клиентов, 28 ГБ, 56 ГБ или безлимитный пакет для бизнес-клиентов.

Все клиенты Telia, которые уже пользуются пакетами такого объема и обладают смартфоном с поддержкой Telia 5G, могут использовать технологию 5G автоматически. Идентификатор сети в верхней части экрана телефона показывает подключен ли телефон в данный момент к сети 5G.