В Эстонии зон покрытия сети 5G становится всё больше
Первая сеть 5G в Эстонии, открытая Telia в ноябре прошлого года, к концу 2020 года дважды расширилась, и на сегодняшний день предприятие установило около двадцати базовых станций 5G.
Первая сеть 5G в Эстонии, открытая Telia в ноябре прошлого года, к концу 2020 года дважды расширилась, и на сегодняшний день предприятие установило около двадцати базовых станций 5G.
Если 10 ноября при запуске сети 5G Telia технология 5G стала общедоступной в десяти различных рaйонах Таллинна, Тарту и Пярну, то в декабре добавилось еще десять зон. Добавились совершенно новые зоны покрытия, такие как Раквере в Ляэне-Вирумаа и населенные пункты Юри и Лоо в Харьюмаа. Новые зоны 5G также появились в Таллинне и Тарту.
По словам руководителя по технологиям Eesti Telia Андре Виссе, сеть 5G Telia будет постепенно достигать различных регионов и клиентов, а запланированный на этот год аукцион частоты 3,5 ГГц даст возможность еще больше расширить сеть и увеличить скорости.
«Одно из наших основных направлений в этом году и в ближайшие годы – развитие сети 5G, чтобы предлагать нашим клиентам еще более быстрые и качественные соединения. Мы также открыты для сотрудничества с различными предприятиями и учреждениями в области 5G», – сказал Виссе.
Чтобы использовать первую сеть 5G, доступную для конечных пользователей Эстонии, телефон клиента должен поддерживать технологию 5G. Клиентам также необходимо использовать в своем телефоне определенный пакет мобильного интернета: 20 ГБ, 40 ГБ или безлимитный пакет для частных клиентов, 28 ГБ, 56 ГБ или безлимитный пакет для бизнес-клиентов.
Все клиенты Telia, которые уже пользуются пакетами такого объема и обладают смартфоном с поддержкой Telia 5G, могут использовать технологию 5G автоматически. Идентификатор сети в верхней части экрана телефона показывает подключен ли телефон в данный момент к сети 5G.
Таллинн
Дом печати, район Пярну мнт. и улицы Татари
Главный офис Telia
Район вокруг универмага Stockmann
Район вокруг Дома радио
Район вокруг ТЦ Solaris
Улица Бетоони (т.н. район IKEA)
Район Котла культуры, Горхолла, Tallink SPA
Район офиса Telia на ул. Сыле
Район улицы Эндла
Район ТЦ Magistrali
Харьюмаа
Населенный пункт Лоо
Населенный пункт Юри
Ляэне-Вирумаа
Центр Раквере
Пярну
Район улицы Рюйтли
Район улицы Суур-Йыэ
Тарту
Район центров Tasku, Kaubamaja и Kvartal
Район улицы Тяхе
Район улицы Фортууна
Улица Кастани и квартал Аппаратного завода
Район улицы Лайа