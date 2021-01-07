Государство направит дополнительно 400 000 евро для исследования штаммов коронавируса

Министр образования и науки Яак Ааб отметил, что дополнительные исследования помогают отслеживать и анализировать пути распространения вируса. "Чем больше у нас информации, тем точнее ученые смогут прогнозировать скорость дальнейшего распространения вируса, - объяснил Ааб. - Раннее выявление штаммов, которые распространяются быстрее, важно и для реалистичной оценки эффективности принятых мер и ограничений".

«В рамках проекта KoroGeno-Est-1 было секвенировано более 300 полных геномов вируса SARS-CoV-2. Цель проекта KoroGeno-Est-2 - определить 350 полных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 и определить долю потенциально более заразных штаммов, распространяющихся в мире, среди вирусов, которые вызывают новые случаи заболевания в Эстонии, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - Информация, полученная в ходе проекта, срочно требуется департаменту здоровья, ученому совету по предотвращению распространения COVID-19 и правительству для того, чтобы определять очаги заражения и устанавливать научно обоснованные общегосударственные ограничения в целях сдерживания эпидемии COVID-19».

В последние недели поступала информация о появлении нескольких новых и потенциально более заразных штаммов вируса SARS-CoV-2, которые связываются с быстрым ростом количества зараженных. Ученые Тартуского университета постоянно исследуют штаммы SARS-CoV-2 во время эпидемии. Секвенировано и проанализировано уже более 300 геномов. До сих пор в Эстонии не было обнаружено нового, обладающего большей скоростью распространения штамма.