Некоторые получают вакцину позже других: семейные врачи терпеливо ждали своей очереди

«Вакцинация - это не просто инъекция, это означает, что сначала люди прошли обучение», - объяснил Суле, добавив, что, конечно, это включает в себя техническую работу, такую как ввод информации. «Как это бывает в случае с новинками, здесь есть сюрпризы», - сказал Суле.
«В настоящее время процесс вакцинации разработан, люди приобрели опыт, теперь стало легче ускорить темп», - сказал Суле, добавив, что обучение также проводить проще, если в процессе участвуют так называемые учителя.
Для Департамента здоровья ситуация также упростится , поскольку более крупные больницы, у которых есть собственные морозильные камеры, смогут хранить там свои дозы вакцины. «Например, если в больницу поступило 100 доз, то первую инъекцию можно сделать 50 людям, а следующие 50 доз подождут в морозильной камере», - объяснил Суле.
Учреждения, у которых нет морозильных камер, должны использовать свои дозы вакцины в течение пяти дней. Затем следует связаться с Департаментом здоровья, на предмет того, когда и сколько второй дозы вакцины им поступит.
В понедельник в Эстонию прибыла вторая поставка вакцин Pfizer и BioNTech, такая же, как и первая - 9750 доз. Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что только на этой неделе вакцинация начнется в правильном темпе.
"Решение Европейского агентства по лекарственным средствам относительно производителя вакцины Moderna также ожидается на этой неделе, после чего может быть согласована первая поставка [Moderna]", - сказал Postimees Танель Кийк.
Он добавил, что в медицинских учреждениях работают 25 тысяч человек, поэтому круг желающих сделать прививку достаточно велик. «Сейчас, в начале новой рабочей недели, количество вакцинаций увеличится. Я убежден, что на этой неделе будет намного больше прививок, чем на прошлой», - сказал Кийк.
В ответ на критику о том, что первая партия вакцин должна была быть отправлена только медицинскому персоналу в кризисных районах, Кийк ответил, что важно как можно скорее вакцинировать тех людей, которые позже будут вакцинировать других. «В дополнение к отделениям Covid-19, EMO и отделениям интенсивной терапии [вакцину получат] также семейные врачи и медсестры», - перечислил он.
Причина наблюдавшихся до сих пор медленных темпов вакцинации - не в низкой готовности больниц или нежелании врачей проводить вакцинацию, а в небольших количествах вакцины. Первая партия была распределена между 76 медицинскими учреждениями. «Следует также считаться с праздниками, поэтому первая неделя была не такой быстрой», - объяснил Кийк.
По его словам, на этой неделе обязательно будет сделано более 5000 прививок, а общее количество вакцинированных к концу недели может составить почти 10 000 человек.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!