Некоторые получают вакцину позже других: семейные врачи терпеливо ждали своей очереди

Еще в полдень 5 января член правления фонда Kuressaare Haigla (Больница Курессааре) Эдвард Лаане не знал, когда персонал больницы сможет вакцинироваться. Однако к вечеру того же дня больница получила заказанные 50 доз вакцины, и вчера вечером можно было приступать к вакцинации.

Ситуация серьезная, потому что в начале недели в Курессаареской больнице вновь открыли коронавирусное отделение, куда доставили на лечение десять пациентов с положительным диагнозом. Хотя двоим из них по состоянию на вчерашний день было разрешено вернуться домой, а некоторые сотрудники больницы также сдали положительный тест на коронавирус, Лаане подтвердил, что ситуация находится под контролем и по крайней мере в настоящее время в больнице не опасаются взрывного распространения болезни.

Мадис Вескимяги, семейный врач из Тыстамаа Пярнуского уезда, совершенно не удовлетворен организацией раздачи вакцин. Он не понимает, почему очередь на вакцинацию доходит до него только через 12 дней после прибытия вакцины в Эстонию. По словам Вескимяги, задержка с вакцинацией семейных врачей может дорого обойтись, поскольку каждый день к врачу обращаются 40-50 пациентов. Это минимум четыреста человек за десять дней. Что будет, если врач заболеет?

«Передовая линия, первый уровень - это те, кого нужно вакцинировать в течение пары дней, а не через 12 дней», - решительно заявил Вескимяги. По его словам, вокруг вакцинации «много бюрократии и бессмысленной суеты».

Вескимяги отметил, что в Пярнуском уезде есть всего одно место для вакцинации, и при этом целых двадцать центров семейных врачей и больниц. "Процесс вакцинирования должен быть рассеян. Это можно сделать за несколько дней, в этом я твердо убежден», - возмущенно сказал доктор Вескимяги Postimees.

Имеющиеся дозы закончатся через неделю

Профессор вирусологии Ирья Лутсар признает, что с военной скоростью все сделать не получится. «Мы имеем дело с совершенно новой вакциной. Я думаю, что те времена навсегда прошли, когда как в российской армии все обнажали ягодицы, а потом кололи укол и никому ничего не рассказывали", - ответила она.

По ее мнению, семейный врач должен уметь отвечать на вопросы, которые возникают у людей, а для этого нужно потратить время на их информирование. Однако основным препятствием для быстрой вакцинации является то, что вакцины изначально мало, и ее можно хранить в холодильнике всего несколько дней. "Нужно сделать выбор. В кампаниях нет никакой необходимости. Те дозы, которые мы получим, мы успеем сделать и на этой неделе. Главную проблему я вижу в том, что у нас мало вакцины", - сказала Лутсар.