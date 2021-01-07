Чт, 7.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Некоторые получают вакцину позже других: семейные врачи терпеливо ждали своей очереди
5 мин для прочтения

Некоторые получают вакцину позже других: семейные врачи терпеливо ждали своей очереди

Вакцинация

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Хотя информация о том, как и куда должна поступить вакцина от коронавируса, не является однозначной, семейные врачи уже должны знать, когда вакцина дойдет до них. Выяснилось также, что в Западную Эстонию, на Сааремаа и Хийумаа вакцины будут отправлены позже, чем в другие регионы. Прибывшая в начале этой недели вторая партия вакцины должна значительно ускорить вакцинацию по всей Эстонии, пишет Postimees.

Еще в полдень 5 января член правления фонда Kuressaare Haigla (Больница Курессааре) Эдвард Лаане не знал, когда персонал больницы сможет вакцинироваться. Однако к вечеру того же дня больница получила заказанные 50 доз вакцины, и вчера вечером можно было приступать к вакцинации.

Ситуация серьезная, потому что в начале недели в Курессаареской больнице вновь открыли коронавирусное отделение, куда доставили на лечение десять пациентов с положительным диагнозом. Хотя двоим из них по состоянию на вчерашний день было разрешено вернуться домой, а некоторые сотрудники больницы также сдали положительный тест на коронавирус, Лаане подтвердил, что ситуация находится под контролем и по крайней мере в настоящее время в больнице не опасаются взрывного распространения болезни.

Мадис Вескимяги, семейный врач из Тыстамаа Пярнуского уезда, совершенно не удовлетворен организацией раздачи вакцин. Он не понимает, почему очередь на вакцинацию доходит до него только через 12 дней после прибытия вакцины в Эстонию. По словам Вескимяги, задержка с вакцинацией семейных врачей может дорого обойтись, поскольку каждый день к врачу обращаются 40-50 пациентов. Это минимум четыреста человек за десять дней. Что будет, если врач заболеет?

«Передовая линия, первый уровень - это те, кого нужно вакцинировать в течение пары дней, а не через 12 дней», - решительно заявил Вескимяги. По его словам, вокруг вакцинации «много бюрократии и бессмысленной суеты».

Вескимяги отметил, что в Пярнуском уезде есть всего одно место для вакцинации, и при этом целых двадцать центров семейных врачей и больниц. "Процесс вакцинирования должен быть рассеян. Это можно сделать за несколько дней, в этом я твердо убежден», - возмущенно сказал доктор Вескимяги Postimees.

Имеющиеся дозы закончатся через неделю

Профессор вирусологии Ирья Лутсар признает, что с военной скоростью все сделать не получится. «Мы имеем дело с совершенно новой вакциной. Я думаю, что те времена навсегда прошли, когда как в российской армии все обнажали ягодицы, а потом кололи укол и никому ничего не рассказывали", - ответила она.

По ее мнению, семейный врач должен уметь отвечать на вопросы, которые возникают у людей, а для этого нужно потратить время на их информирование. Однако основным препятствием для быстрой вакцинации является то, что вакцины изначально мало, и ее можно хранить в холодильнике всего несколько дней. "Нужно сделать выбор. В кампаниях нет никакой необходимости. Те дозы, которые мы получим, мы успеем сделать и на этой неделе. Главную проблему я вижу  в том, что у нас мало вакцины", - сказала Лутсар.

Член экспертной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона,  работающая в Центре семейной медицины Тартуского университета, подтвердила, что семейные врачи пока получали вакцины в соответствии с утвержденным планом, и ей неизвестно о каких-либо задержках. В ее центре все сотрудники прошли вакцинацию еще 30-31 декабря.

Оона сказала, что Эстония разделена на 53 региона. В центры были отправлены вакцины для  семейных врачей, а остальной персонал семейной медицины в этом районе приходил туда для вакцинации. Вакцина распространялась таким образом по двум причинам: благодаря доставке специальными автомобилями Департамента здоровья это было бустрее, а во-вторых, использование вакцины, упакованной в упаковки по пять штук, более эффективно.

Семейные врачи на Сааремаа и Хийумаа в общем и целом не жаловались на доставку вакцин, потому что знали согласованный порядок распределения и терпеливо ждали своей очереди.

Все семейные врачи и медсестры на Сааремаа получают прививки в Центре семейной медицины Курессааре. «Вакцины были доставлены вчера, но сегодня утром произошла небольшая ошибка, когда выяснилось, что они не хранились при нужной температуре, - сказала доктор Мари Соотс из Центра семейной медицины Курессааре. - Температура была немного ниже допустимого диапазона».

Однако после консультации с Департаментом здравоохранения выяснилось, что эти вакцины можно использовать. О следующей партии Соотс смогла сказать лишь то, что она будет доставлена ​​через три недели, когда потребуется повторная вакцинация. Соотс ничего не могла сказать о планах вакцинации в домах престарелых. Сама врач получила свой укол.

«Вакцины доставлены к нам вовремя, и все семейные врачи получат их в согласованные дни», - подтвердила сааремааский семейный врач Силле Вяли, которая вместе с семейной медсестрой получит вакцину сегодня. Она уверена, что медперсонал будет повсеместно вакцинирован по заранее согласованному плану.

Заместитель волостного старейшины Хийумаа Херго Тасуя сказал Postimees, что вакцинация на их острове тоже находится под контролем, и она может начаться в ближайшее время. «Утром 5 января на Хийумаа самолетом прибыло 160 доз вакцины. В первую очередь будет вакцинирован весь медицинский персонал больницы Хийумаа, а также персонал и клиенты дома престарелых Тохври», - сказал Тасуя.

Насколько ему известно, все, кто не отказался от вакцинации в первой целевой группе, будут вакцинированы. Он не мог назвать время прибытия и размер следующей партии вакцины. Дом призрения Хийумаа был в качестве большого исключения вакцинирован раньше, чем остальные дома престарелых Эстонии, потому что количество вакцины, требующееся на острове, невелико.

Хийумааский семейный врач Меели Паэсюльд хвалит организацию вакцинирования: «Все семейные врачи и семейные медсестры Хийумаа были торжественно приглашены в больницу на вакцинацию в среду в 14 часов».

Темп вакцинации растет

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, темпы вакцинации могут только увеличиваться, потому что больницы и семейные врачи научились этому процессу с первой доставкой вакцины.

«Даже хорошо, что вакцинация началась с малых объемов, потому что лучше начинать что-то новое, если у вас нет двух вещей одновременно: слишком большого числа вакцинирующихся и необходимости разработки новой системы», - сказал Суле, отметив, что вакцинация увеличила нагрузку на все больницы. 

«Вакцинация - это не просто инъекция, это означает, что сначала люди прошли обучение», - объяснил Суле, добавив, что, конечно, это включает в себя техническую работу, такую ​​как ввод информации. «Как это бывает в случае с новинками, здесь есть сюрпризы», - сказал Суле.

«В настоящее время процесс вакцинации разработан, люди приобрели опыт, теперь стало легче ускорить темп», - сказал Суле, добавив, что обучение также проводить проще, если в процессе участвуют так называемые учителя.

Для Департамента здоровья ситуация также упростится , поскольку более крупные больницы, у которых есть собственные морозильные камеры, смогут хранить там свои дозы вакцины. «Например, если в больницу поступило 100 доз, то первую инъекцию можно сделать 50 людям, а следующие 50 доз подождут в морозильной камере», - объяснил Суле.

Учреждения, у которых нет морозильных камер, должны использовать свои дозы вакцины в течение пяти дней. Затем следует связаться с Департаментом здоровья, на предмет того, когда и сколько второй дозы вакцины им поступит.

В понедельник в Эстонию прибыла вторая поставка вакцин Pfizer и BioNTech, такая же, как и первая - 9750 доз. Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что только  на этой неделе вакцинация начнется в правильном темпе.

"Решение Европейского агентства по лекарственным средствам относительно производителя вакцины Moderna также ожидается на этой неделе, после чего может быть согласована первая поставка [Moderna]", - сказал Postimees Танель Кийк.

Он добавил, что в медицинских учреждениях работают 25 тысяч человек, поэтому круг желающих сделать прививку достаточно велик. «Сейчас, в начале новой рабочей недели, количество вакцинаций увеличится. Я убежден, что на этой неделе будет намного больше прививок, чем на прошлой», - сказал Кийк.

В ответ на критику о том, что первая партия вакцин должна была быть отправлена ​​только медицинскому персоналу в кризисных районах, Кийк ответил, что важно как можно скорее вакцинировать тех людей, которые позже будут вакцинировать других. «В дополнение к отделениям Covid-19, EMO и отделениям интенсивной терапии [вакцину получат] также семейные врачи и медсестры», - перечислил он.

Причина наблюдавшихся до сих пор медленных темпов вакцинации - не в низкой готовности больниц или нежелании врачей проводить вакцинацию, а в небольших количествах вакцины. Первая партия была распределена между 76 медицинскими учреждениями. «Следует также считаться с праздниками, поэтому первая неделя была не такой быстрой», - объяснил Кийк.

По его словам, на этой неделе обязательно будет сделано более 5000 прививок, а общее количество вакцинированных к концу недели может составить почти 10 000 человек.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back