Финская таможня продаст свой гигантский запас биткоинов: цена одного более 30 000 евро

Таможня Финляндии приняла решение продать накопленный ей запас биткойнов. Он образовался главным образом за счет конфискаций, проводимых в связи с расследованием наркопреступлений. Запас криптовалюты, находящейся в руках таможни, составляет 1981 биткойн.

В пересчете на нынешний курс, это порядка 60 млн евро. В последние годы курс биткойна сильно колебался, от чего таможня только выиграла, поскольку ценность криптовалюты успела после конфискации подняться в несколько десятков раз.

Большинство биткойнов были конфискованы таможенниками в 2016 году. Тогда были изъяты 1666 биткойнов в связи с уголовным расследованием крупного дела о контрабанде наркотических веществ. Изначально стоимость биткойнов составляла порядка 700 000 евро, но в пересчете на сегодняшний курс она достигает свыше 50 млн.

Сегодня, 7 января цена одного биткоина составляет 31,4 тыс. евро.

Биткоин поставил новый рекорд - 34 тысячи долларов

Впервые в истории цена биткоина превысила отметку в 34 тысячи долларов США, пишет DW. Такой курс в воскресенье, 3 января, показывал сайт Coinmarketcap на основе данных 20 биржевых площадок, где торгуется криптовалюта. Это почти пятикратный рост за год - биткоин начинал 2020 год со стоимости чуть более 7000 долларов.

Курс биткоина взлетел сразу на 12% в первый же торговый день 2 января - к вечеру он уже превысил отметку в 33 тысячу долларов.

Причины роста самой популярной криптовалюты

Курс биткоина начал расти в марте на фоне новостей о пандемии коронавируса и падении цен на нефть и стал стремительно увеличиваться в конце октября, когда платежная служба Paypal объявила о готовности работать с криптовалютами и сообщила, что с 2021 года будет принимать их в качестве платежного средства, отмечает агентство AFP. В середине декабря курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов, к которой в последний раз приблизился в 2017 году.