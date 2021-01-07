Видео ⟩ Водитель заперся в машине и стал спорить с полицейскими, те разбили окно

Из опубликованного вчера Таави Уста видео становится ясно, к чему может привести отказ от сотрудничества с полицией. Судя по попавшему в кадр судну Viking Line, инцидент произошел возле терминала А в Таллинне.

В течение двух минут, а именно столько длится видео, Уста спорит с полицейскими, которые просят его открыть дверь и показать документы. После нескольких предупреждений и пересказа прав стажи порядка разбивают окно автомобиля автора сюжета. Водитель бросает обвинение, что полицейские «не знают законов» и имеют «слабую нервную систему».

Из комментариев становится понятно, что Уста стал снимать видео после того, как патруль уже полчаса разговаривал с ним через закрытые дверь и стекло. Так как на видео его речь замедленная, в соцсетях сочли, что водитель был пьян.

«Откройте дверь!» - громко приказывает полицейский. «Я свободный человек», - отвечает водитель, добавляя, что он ни для кого не опасен. После этого идет разговор, что отсутствие чрезвычайного положение и нахождение вне пограничной зоны не означает, что у стражей порядка нет прав задержать автомобиль.

«Вам было дано распоряжение показать документ», - объясняет полицейский, почему ему надо попасть в машину. Видимо, патруль хотел проверить, наложены ли на мужчину какие-нибудь ограничения в связи с коронавирусом. «Покажете ли свои документы добровольно?» - спросили у водителя в последний раз.

Однако лекция продолжилась, после чего стекло автомобиля было разбито с помощью телескопической палки, а водителя вывели из машины.

Портал Elu24 обратился за комментарием в полицию, который добавит при первой возможности.