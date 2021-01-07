Мониторинг сточных вод показывает, что заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет

Инициатор проекта, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сообщил, что результаты исследований указывают на рост заражения и статистика новых случаев за четверг это подтверждает.

«По нашим данным, к началу декабря распространение вируса было самым широким, а в декабре относительно стабильным», – сказал профессор, добавив, что до и во время праздников вирус уже равномерно распространился по стране.

«Последняя волна показала, что вирус распространен по Эстонии более равномерно, чем следует из показателей Департамента здоровья», – пояснил Тенсон, отметив, что распространению вируса способствовали путешествия во время праздников.