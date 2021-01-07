Чт, 7.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Мониторинг сточных вод показывает, что заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет
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Мониторинг сточных вод показывает, что заболеваемость коронавирусом в Эстонии растет

Тест на коронавирус.

ФОТО: Marko Saarm

На основании последних данных мониторинга сточных вод можно предположить, что число новых случаев коронавируса будет расти, так как инфекция распространена практически повсеместно, пишет Rus.ERR.

Инициатор проекта, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сообщил, что результаты исследований указывают на рост заражения и статистика новых случаев за четверг это подтверждает.

«По нашим данным, к началу декабря распространение вируса было самым широким, а в декабре относительно стабильным», – сказал профессор, добавив, что до и во время праздников вирус уже равномерно распространился по стране.

«Последняя волна показала, что вирус распространен по Эстонии более равномерно, чем следует из показателей Департамента здоровья», – пояснил Тенсон, отметив, что распространению вируса способствовали путешествия во время праздников.

По словам Тенсона, свежих данных мониторинга на Сааремаа и в Ида-Вирумаа еще нет, но можно предположить, что и на острове вирус распространен шире, чем раньше.

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