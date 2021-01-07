Успели только самые шустрые: пособия турфирмам закончились за 26 минут

"Мы промедлили, я зашел в 9.38", - сказал предприниматель Кульдар Лейс, которому принадлежит доля в туристической компании Tagurpidi Maja.

EAS закрыл прием заявок в 9.26, потому что к тому времени было подано так много ходатайств, что деньги были на исходе. Всего за несколько дней до подачи заявки Министерство экономики и коммуникаций решило вдвое сократить размер поддержки до 2,1 миллиона евро.

«Мы медлительные мужчины среднего возраста из Южной Эстонии», - сказал Индрек Марипуу, владелец Loovusait, который также опоздал с заявкой, хотя начал вводить данные ровно в 9 утра, когда раунд открылся. «Первой эмоцией в 9.32 было разочарование, но теперь жизнь продолжается», - сказал Марипуу.

Конечно, быстрый ввод данных не стал неожиданностью, потому что процедура подачи заявки была известна, но, по словам Марипуу, неожиданностью стало то, что заявка закончилась так быстро. Марипуу добавил, что EAS проделал хорошую работу, обеспечив соответствующие инструкции и видео.

Loovusait нуждался в поддержке для дальнейшего развития студии мозгового штурма. Некоторые услуги в настоящее время переданы на аутсорсинг, но цель состоит в том, чтобы в будущем предложить весь пакет услуг самостоятельно и тем самым улучшить качество услуги. Общая стоимость проекта составляет более 100 000 евро, EAS может покрыть до 80%.

По словам Марипуу, он не хочет жаловаться, что остался без поддержки, потому что предприниматели учли, что им нужно справляться самостоятельно.

Как распределяются гранты, зависит от цели. По словам Марипуу, цель этой поддержки - найти инновационные бизнес-модели, которые помогут развитию туристического сектора. И в данном случае скорость подачи данных не должна быть критерием для получения поддержки, считает он.

Он также задается вопросом, все ли заявки, поданные в течение первых 26 минут, были введены как полные заявки со всеми необходимыми приложениями или, например, частично и в надежде, что дополнительные документы можно будет подать в течение десяти дней. Поскольку, согласно правилам, ходатайство объявляется несоответствующим, если оно содержит неполную информацию, правила также включают пункт о том, что если в заявке есть недостатки, они могут быть дополнены в течение 10 дней.

«Я хочу, чтобы дело было целенаправленным, и цели также отражались в процессе», - сказал Марипуу.

Комментируя решение о сокращении меры, министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сием сказал несколько дней назад, что для обеспечения эффективного и наиболее прибыльного использования средств для сектора было решено выделить 2 миллиона евро из общего бюджета поддержки бизнеса. Его планируется открыть позже в этом году.