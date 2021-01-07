Чт, 7.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Что это за продукт? Из-под этикетки выглядывал ярлык совершенно другого товара
1 мин для прочтения

Что это за продукт? Из-под этикетки выглядывал ярлык совершенно другого товара

Nõo Lihatööstuse verivorstid.

ФОТО: Lugeja foto

К Postimees обратился внимательный читатель, который заметил в магазине упаковку кровяных колбасок из куриного мяса серии Fitlap произоводства мясокомбината Nõo, на которой при ближайшем рассмотрении под этикеткой была видна другая этикетка , которая указывала на кровяные колбаски Joosepi verivorstid.

Специалист по продажам и маркетингу Nõo Lihatööstus Артур Таавет подтвердил, что верхняя этикетка, видимая потребителю, соответствует продукту в упаковке, то есть куриным кровяным колбаскам Fitlap.

"Этикетка от кровяной колбасы Joosepi попала под правильную этикетку, потому что упаковочная машина запустила новую этикетку кровяной колбасы Joosepi на последние в машине кровяные колбаски Fitlap в машине. Оператор машины заметил это, но вместо того, чтобы отозвать товар, просто наклеил сверху нужную этикетку», - пояснил Таавет.

Он добавил, что это была человеческая ошибка, возникшая из-за интенсивных темпов производства на Рождество.

По словам Таавета, подобные случаи имели место и в прошлом, но верхняя этикетка, видимая потребителю, всегда соответствует продукту в упаковке.

Мясокомбинат Nõo приносит свои извинения клиентам за то, что ввел их в заблуждение, и сделает все возможное, чтобы избежать такой ситуации в будущем.

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