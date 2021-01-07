Что это за продукт? Из-под этикетки выглядывал ярлык совершенно другого товара

Специалист по продажам и маркетингу Nõo Lihatööstus Артур Таавет подтвердил, что верхняя этикетка, видимая потребителю, соответствует продукту в упаковке, то есть куриным кровяным колбаскам Fitlap.

"Этикетка от кровяной колбасы Joosepi попала под правильную этикетку, потому что упаковочная машина запустила новую этикетку кровяной колбасы Joosepi на последние в машине кровяные колбаски Fitlap в машине. Оператор машины заметил это, но вместо того, чтобы отозвать товар, просто наклеил сверху нужную этикетку», - пояснил Таавет.

Он добавил, что это была человеческая ошибка, возникшая из-за интенсивных темпов производства на Рождество.

По словам Таавета, подобные случаи имели место и в прошлом, но верхняя этикетка, видимая потребителю, всегда соответствует продукту в упаковке.