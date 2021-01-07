Чт, 7.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Правительство Латвии приняло решение продлить ограничения и комендантский час

Пустой центр Риги

ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP/Scanpix Baltics

В четверг, 7 января, правительство Латвии приняло решение продлить на две недели уже существующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования, пишет Rus.TVNET.

Помимо этого, будет продлен комендантский час по выходным. Латвийцам необходимо будет соблюдать комендантский час с 15 января по 17 января и с 22 января по 24 января. В эти дни действует запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00.

В ближайшие две недели по-прежнему будет запрещено предоставлять услуги красоты, пирсинга и тату, а также сдавать в аренду спортивный инвентарь в помещениях и очные услуги фотографа (за исключением фотографирования на документы), а также очные хозяйственные услуги, связанные с развлечениями. При этом правительство приняло решение открыть с 12 января библиотеки, чтобы те могли наладить выдачу книг. Также можно будет посещать находящиеся на улице музейные выставки.

Правительство также поддержало подготовленные Министерством экономики предложения о продолжении мер поддержки предпринимателей.

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