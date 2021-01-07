Чт, 7.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • "Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 22 странах Еврорпы
1 мин для прочтения

"Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 22 странах Еврорпы

Hans Kluge

ФОТО: SCANPIX

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые, уточненные данные, согласно которым наиболее заразный "британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 22 странах Европы. Ранее представители ВОЗ сообщали, что случаи заражения этим видом коронавируса выявлены в 41 стране мира.

То, что новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружен в 22 странах Европы, 7 января подтвердил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он также подтвердил, что новый штамм более заразен, однако сведений о том, что он и более опасен, нет.

Клюге предупредил, что из-за быстрого распространения этого штамма коронавируса нагрузка на систему здравоохранения может еще возрасти — при том, что она и так работает на пределе.

Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в сентябре в Великобритании. К концу прошлого года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом. Из-за этого в стране ужесточили ограничения, а многие страны ограничили с Великобританией пассажирское авиасообщение.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back