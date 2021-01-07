"Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 22 странах Еврорпы

То, что новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружен в 22 странах Европы, 7 января подтвердил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он также подтвердил, что новый штамм более заразен, однако сведений о том, что он и более опасен, нет.
Клюге предупредил, что из-за быстрого распространения этого штамма коронавируса нагрузка на систему здравоохранения может еще возрасти — при том, что она и так работает на пределе.
Напомним, новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в сентябре в Великобритании. К концу прошлого года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом. Из-за этого в стране ужесточили ограничения, а многие страны ограничили с Великобританией пассажирское авиасообщение.