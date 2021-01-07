Город Тарту не стал ждать решения правительства и пошел на авантюру

По словам преcc-секретаря Министерства образования Лийзы Тагель, такое заявление преждевременно. Тагель сообщила Postimees, что предложение министра образования Яака Ааба об открытии школ касается только общеобразовательных школ, а не деятельности по интересам.

По словам Тагель, местное самоуправление может вводить более строгие ограничения, чем правительство, но никак не ослаблять действующие. Советник Министерства образования заявила, что, если правительство решит оставить обучение по интересам закрытым, город Тарту должен будет пересмотреть свое уведомление.

Мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) оправдал поспешность тем, что людей нельзя больше держать в неведении.

«Городская управа Тарту сегодня определилась с дальнейшими принципами работы школ по интересам и молодежных центров, принадлежащих городу, потому что школам по интересам нужно было начать подготовку к тому, как продолжить работу после перерыва, и проинформировать об этом родителей детей», - объяснил Клаас.

По словам мэра, разработка принципов была основана на сложившейся ситуации.

«В своем решении мы исходили из сценариев образовательной деятельности, присланных Министерством образования и науки 30 декабря, а также из принципа предосторожности, поскольку влияние каникул и школьных каникул на уровень заражения еще не выяснено. К сожалению, по всей Эстонии, в том числе в городе Тарту, уровень заражения не снижается», - сказал Клаас.