Чт, 7.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Рак одержал победу над женщиной, боровшейся за право встречи с дочерью
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Рак одержал победу над женщиной, боровшейся за право встречи с дочерью

Küünal käel.

ФОТО: Madis Veltman / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В октябре программа канала ЭТВ «Pealtnägija» рассказала публике о 38-летней Мари Минни с диагнозом «рак», которой, несмотря на решение суда, не давали возможность увидеть свою трехлетнюю дочь, пишет Postimees.

В четверг редакция разослала сообщение о том, что тяжелая болезнь одержала над женщиной верх, но матери все же удалось провести Рождество вместе с дочерью.

Хотя в Мари в прошлом году получила равные с отцом возможности видеть свою дочь, отец ребенка отказался сотрудничать, и женщина считала возможность такой встречи весьма маловероятной. Ситуацию усложнял тот факт, что у женщины диагностировали рак 4-й стадии, поэтому на счету была каждая минута.

После передачи события стали развиваться быстрее, и через несколько дней матери удалось встретиться с дочерью. Мари успела провести еще одно Рождество вместе с детьми, прежде чем тяжелая болезнь одолела ее, сообщает "Pealtnägija".

«Однако судебный процесс по поводу права опеки над девочкой продолжается, потому что теперь ее хотят  воспитывать как родители Мари, так и биологический отец ребенка. На данный момент девочка находится у бабушки с дедушкой, но ее законным опекуном до конца споров является местная волостная управа», - сообщила редакция программы в соцсетях.

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