Рак одержал победу над женщиной, боровшейся за право встречи с дочерью

В четверг редакция разослала сообщение о том, что тяжелая болезнь одержала над женщиной верх, но матери все же удалось провести Рождество вместе с дочерью.

Хотя в Мари в прошлом году получила равные с отцом возможности видеть свою дочь, отец ребенка отказался сотрудничать, и женщина считала возможность такой встречи весьма маловероятной. Ситуацию усложнял тот факт, что у женщины диагностировали рак 4-й стадии, поэтому на счету была каждая минута.

После передачи события стали развиваться быстрее, и через несколько дней матери удалось встретиться с дочерью. Мари успела провести еще одно Рождество вместе с детьми, прежде чем тяжелая болезнь одолела ее, сообщает "Pealtnägija".