Правительство смягчило ограничения для спортклубов во всех уездах, кроме двух

В тех тринадцати уездах, где распространение эпидемии не увеличилось, в дальнейшем можно тренироваться и соревноваться в группах, в помещениях и на улице, уточнил министр культуры Тынис Лукас.

Сейчас в этих 13-и уездах действуют ограничения, когда в помещениях спортом люди могли заниматься по правилу "1+1", но с понедельника, 11 января, в этих уездах будут разрешены групповые тренировки по правилу "10+1" в помещениях и до 25 человек на улице.