Чт, 7.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство смягчило ограничения для спортклубов во всех уездах, кроме двух
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Правительство смягчило ограничения для спортклубов во всех уездах, кроме двух

Valga spordihall peab mahutama nii kehalise kasvatuse tunde kui sporditrenne ning kõigeks napib treeneri sõnul ruumi.

ФОТО: Tiit Loim

В четверг, 7 января, правительство решило смягчить ограничения на занятия спортом в 13-и уездах Эстонии, однако в Ида-Вирумаа и Харьюмаа (включая Таллинн) продолжат действовать прежние ограничения, сообщает Rus.ERR.

В тех тринадцати уездах, где распространение эпидемии не увеличилось, в дальнейшем можно тренироваться и соревноваться в группах, в помещениях и на улице,  уточнил министр культуры Тынис Лукас.

Сейчас в этих 13-и уездах действуют ограничения, когда в помещениях спортом люди могли заниматься по правилу "1+1", но с понедельника, 11 января, в этих уездах будут разрешены групповые тренировки по правилу "10+1" в помещениях и до 25 человек на улице.

Что же касается Харьюмаа и Ида-Вирумаа, смягчать там ограничения пока невозможно, поскольку там очень много зараженных коронавирусом, отметил ЛукасЮ, выразив при этом надежду, что в ближайшие недели условия для занятия спортом в этих регионах улучшатся.

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