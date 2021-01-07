The United States Capitol Building in Washington, D.C. was breached by thousands of protesters during a "Stop The Steal" rally in support of President Donald Trump during the worldwide coronavirus pandemic. The demonstrators were protesting the results of the 2020 United States presidential election where Donald Trump was defeated by Joe Biden. While there was a significant police presence attempting to keep the peace - including law enforcement officers and agents from The U.S. Capitol Police, The Virginia State Police, The Metropolitan Police of The District of Columbia, The National Guard, and The FBI - demonstrators used chemical irritants to breach the interior of The Capitol Building. This, while the Democratic Party gained control of The United States Senate - sweeping the Georgia Runoff Election and securing two additional seats. (Washington, D.C.) ФОТО: zz/STRF/Starmax/PA Images

До 20 января — дня, когда Джо Байден официально станет президентом США, еще почти две недели. Две недели президентства Дональда Трампа, чьи сторонники накануне разгромили Капитолий после того, как их лидер призвал "продемонстрировать силу". Об этом пишет Би-би-си.

Решив не дожидаться окончания срока, демократы настойчиво предлагают отстранить Трампа от должности президента. Они уверены, что действующий американский лидер не способен исполнять свои обязанности. Эксперты же опасаются дальнейших шагов самого Трампа.

Ждет ли Трампа импичмент?

Демократы из юридической комиссии Палаты представителей призвали немедленно отправить Трампа в отставку. Сделать это теоретически можно двумя способами.

Первый способ — это импичмент. Чтобы подобное произошло, Палата представителей должна быть уверена, что президент совершил тяжкое преступление или правонарушение. Дональд Трамп уже проходил через это, когда возглавляемая демократами палата обвинила его в злоупотреблении властью в декабре 2019 года. Правда, контролируемый республиканцами Сенат тогда оправдал Трампа.

Процедура импичмента занимает много времени — комитеты Палаты представителей должны провести расследования, собрать доказательства, проголосовать, а потом обвинения должны устоять в Сенате. За две недели сделать все это практически невозможно.

Поэтому демократы предлагают другой вариант — воспользоваться 25 поправкой к американской конституции. Она позволяет отстранить президента, если глава государства не способен выполнять свои обязанности. Еще одним основанием для отстранения может стать психическое заболевание.

Решение в таком случае принимает кабинет министров. Власть переходит от президента к вице-президенту. На практике это означало бы, что обязанности президента до инаугурации Байдена исполнял бы Майк Пенс.

Пенс уже осудил штурм Капитолия и действия президента Трампа. Он отписался от Трампа в "Твиттере" и запостил фотографию Джо Байдена и Камалы Харрис, которая станет вице-президентом после 20 января.

Американские СМИ сообщают, что в кабинете министров активно обсуждают, можно ли применить 25 поправку. А в соцсетях к демократам уже присоединяются и республиканцы, которые также выступают за отстранение Трампа. Си-эн-эн даже цитирует нескольких республиканцев, высказавшихся анонимно и заявивших, что Трамп "вышел из-под контроля".

Политолог Сэм Грин из лондонского Кингс-колледжа считает, что на данный момент перспектива применения 25 поправки слишком призрачна. "Эта поправка предназначена для того, чтобы обезопаситься от президента, если его психическое состояние мешает ему исполнять обязанности. Сейчас не совсем тот случай. Трамп может быть и чокнутый, но он скорее всего в своем уме, просто ум этот особенный. Для этого случая, безусловно, годится импичмент, но это долгий процесс, который подразумевает раскол в Республиканской партии. В случае импичмента республиканцам нужно решить, готовы ли они распрощаться с электоратом, который поддерживает Трампа и считает, что у них украли победу".

Будут ли попытки сорвать инаугурацию?

У Дональда Трампа нет практически никаких способов как-то повлиять на ситуацию в оставшиеся две недели: подсчеты закончены, суды проиграны, победа Байдена утверждена Конгрессом.

Не помогли Трампу даже звонки госсекретарю Джорджии с требованием "найти" недостающие голоса. Команда Джо Байдена неоднократно жаловалась на то, что администрация Трампа чинит препятствия в процессе передачи власти. Например, Байдену длительное время не давали доступ к отчетам секретных спецслужб, хотя по традиции избранный президент может получить к ним доступ.

Процесс передачи власти необходим для того, чтобы 20 января команда Байдена могла начать исполнять свои обязанности без промедлений, будучи уже в курсе положений дел в стране.

Почти два месяца политической неразберихи в стране, где президент неоднократно отказывался признавать свое поражение и разжигал запал сторонников необоснованными заявлениями о фальсификации выборов, в итоге закончились штурмом Капитолия. Некоторые эксперты в то же время опасаются, что даже события прошлой ночи — еще не конец. Обещая мирную передачу власти, Трамп попутно вставлял палки в колеса команде Байдена, все время уверяя, что не противится приходу новой администрации. Теперь, когда все формальные процедуры завершены, осталась только одна, возможно, самая главная — инаугурация.

Более 300 тысяч сторонников Трампа присоединились в Фейсбуке к группе "Вторая инаугурация Дональда Трампа". Обсуждения погромов в Капитолии подписчики группы сводят к тому, что все сторонники Трампа "действовали в рамках закона", а беспорядки начались, потому что в группу протестующих "внедрились" сторонники движения BLM и антифа. Из обсуждений в группе не вполне понятно, планируют ли участники онлайн-мероприятие или готовы 20 января перейти в оффлайн, на улицы.

Какое-то время назад ходили слухи, будто Трамп действительно готовится 20 января организовать митинг, на котором якобы объявит о выдвижении в президенты на выборах 2024 года.

"Я бы ожидал, что Трамп будет постоянно подпитывать убеждения электората, что у них украли победу. И если не 20, то 21 января объявит о том, что планирует выдвигаться на выборы через четыре года. И скорее всего основной его мотив в том, что таким образом любые судебные разбирательства, которые могут касаться и вчерашних событий, и мухлежа с налогами, он может преподнести как политически мотивированные", — считает политолог Сэм Грин.

Чего еще ждать от Трампа?

Теперь, когда даже кабинет министров опасается, что президент мягко говоря не способен исполнять свои полномочия в оставшиеся две недели, все чаще звучат самые смелые предположения о том, что еще Трамп может сделать, чтобы задержаться у власти.

Большие опасения сейчас вызывают отношения Трампа с Ираном. После нападения на посольство США в Багдаде две недели назад, Трамп обвинил в провокации Иран и добавил: "Если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран. Подумайте хорошенько".

Эскалация отношений с Ираном с американской стороны в последнее время активно освещается в прессе. Все это происходит за несколько недель до инаугурации нового американского лидера и спустя год после того, как по приказу Трампа в результате авиаудара был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Трита Парси, исполнительный вице-президент вашингтонского Института управления государством, заявил, что пообщался с некоторыми высокопоставленными военными, имеющими разный уровень доступа к информации. Все собеседники Парси опасаются, что Трамп в последние дни президентства способен спровоцировать атаку на Иран: "Нет никаких оснований полагать, что Иран сейчас сам планирует какую-то атаку. Там понимают, что очень скоро к власти в США придет новый лидер, более настроенный на диалог. Но от отчаяния Трамп вполне может создать хаос для следующего президента".

Оливия Трой, до июля прошлого года работавшая советником вице-президента Майка Пенса по вопросам внутренней безопасности, сказала Би-би-си: "Дела обстоят так, что в нынешней ситуации президент просто опасен. Учитывая, что мы уже видели, трудно предсказать, на что еще способен Дональд Трамп. Я не представляю, что Трамп сделает завтра или послезавтра. Я бы совершенно не удивилась, если бы Трамп снова ввязался в какое-то военное противостояние. У меня есть опасения по поводу того, что Трамп может сделать в ситуации с Ираном".

Политолог Сэм Грин считает, что все-таки есть повод для оптимизма: "Для меня был знаковый момент, когда стало известно, что исполняющий обязанности министра обороны Миллер разговаривал с Пелоси и Пенсом, причем без участия главнокомандующего Трампа. После чего Миллер заявил, что военные силы служат конституции и стране, не упомянув президента. Для меня это знак, что при каких-либо попытках со стороны Трампа удержаться у власти он встретил противостояние со всех сторон".