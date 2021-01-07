МВД изучит, как население ищет информацию до и во время чрезвычайной ситуации

В ходе исследования картографируются и сводятся в инфоплатформу оповещений о рисках и кризисных ситуациях olevalmis.ee и в приложение "Ole valmis!» сведения по инфопотребностям целевых групп, что позволит лучше справляться с планированием по мере дальнейшего развития потребностей в информировании. В рамках исследования опрашиваются как жители страны, так и представители частного бизнеса и третьего сектора.

Наряду с анализом данных при проведении исследования выдвигаются предложения и практические решения по контенту и формированию веб-сайт olevalmis.ee и приложения "Ole valmis!", учитывающие предпочтения и модели поведения пользователей сайта и приложения.

Результаты опроса ожидаются к сентябрю этого года. Кем будет проведено исследование, определили результаты проведения конкурса по госзакупкам: лучшие предложения по тендеру выдвинули совместно AS Civitta Eesti и OÜ Velvet DP.