Чт, 7.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • МВД изучит, как население ищет информацию до и во время чрезвычайной ситуации
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МВД изучит, как население ищет информацию до и во время чрезвычайной ситуации

Isegi siis, kui meil on harjumus oma fotosid ja faile kohe neid luues sortida, tekib arvutisse kraami, mida me ei vaja ja mis on mõistlik kustutada, et tarbetu teave ei koormaks seadet ega meid selle omanikuna.

ФОТО: Peeter Langovits

По заказу Министерства внутренних дел готовится исследование, ставящее целью выяснить,  как население Эстонии ищет и использует информацию как до, так и во время чрезвычайной ситуации.

В ходе исследования картографируются и сводятся в инфоплатформу оповещений о рисках и кризисных ситуациях olevalmis.ee и в приложение "Ole valmis!» сведения по инфопотребностям целевых групп, что позволит лучше справляться с планированием по мере дальнейшего развития потребностей в информировании. В рамках исследования опрашиваются как жители страны, так и представители частного бизнеса и третьего сектора.

Наряду с анализом данных при проведении исследования выдвигаются предложения и практические решения по контенту и формированию веб-сайт olevalmis.ee и приложения "Ole valmis!", учитывающие предпочтения и модели поведения пользователей сайта и приложения.

Результаты опроса ожидаются к сентябрю этого года. Кем будет проведено исследование, определили результаты проведения конкурса по госзакупкам: лучшие предложения по тендеру выдвинули совместно AS Civitta Eesti и OÜ Velvet DP.

Общая стоимость исследования составляет почти 100 000 евро, оно софинансируется за счет 95 процентов средств прямой поддержки Генерального директората Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи. 

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