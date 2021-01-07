В Эстонии вступают в силу новые ограничения по образованию и спорту

Ограничения касаются всех уездов, кроме Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В Ида-Вирумаа и Харьюмаа с понедельника восстанавливается контактное обучение только с 1-го по 4-й, а также для 9-х и 12-х классов. В этих уездах продолжат действовать и другие введенные ранее ограничения. Решение, какие ограничения будут действовать в Ида-Вирумаа и Харьюмаа после 17 января, будет принято не позднее 14 января.

В сфере образования вступают в силу правила для всех уездов, кроме Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в соответствии с которыми во всех ступенях общеобразовательных школ, в профессиональных училищах и вузах можно восстановить контактное обучение.

При организации контактного обучения нужно придерживаться инструкций Министерства образования и науки и Департамента здоровья по организации безопасного учебного процесса. Информация о сфере образования и молодежной работе доступна по адресу: hm.ee/koroona.

В сфере деятельности и образования по интересам, курсов повышения квалификации, молодежной работы, занятий спортом и тренировок вне помещений в этих видах деятельности могут принимать участие группы размером до 25 человек, считая тренера или наставника.

При проведении занятий необходимо обеспечить, чтобы группы не контактировали между собой.

В помещениях размер группы может составлять до 11 человек, включая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой. Помещение должно быть заполнено не более, чем наполовину. В помещениях необходимо носить маску.

Исключение составляют дети моложе 12 лет или случаи, когда это противопоказано по состоянию здоровья или в силу характера деятельности.

Как в помещениях, так и вне их при организации занятий нужно обеспечить доступность средств дезинфекции и применять меры дезинфекции, установленные Департаментом здоровья.

Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия вне помещения могут проводиться группами не более 25 человек, включая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой.

Спортивные соревнования и мероприятия в помещениях разрешены только для команд высшей лиги, участвующих в соревновательной системе спортивных союзов, а также для профессиональных спортсменов, членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные Эстонии. В помещениях необходимо носить маску, за исключением ситуаций, когда это невозможно, например, непосредственно во время соревновательной деятельности.

Как в помещениях, так и вне их спортивные соревнования и мероприятия, а также мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, могут проходить только без зрителей. В обоих случаях необходимо обеспечить доступность средств дезинфекции и применять меры дезинфекции, установленные департаментом здоровья.