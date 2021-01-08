Марина Кальюранд: Россия и Китай воспользуются тем, что США переживают трудные времена

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд.
– Какие параллели можно провести в связи с событиями в Америке? Это Бронзовая ночь, украинский Майдан или что-то еще?
– Я бы так далеко с параллелями не заходила. Очевидно, что произошедшее в США – очень некрасивый конец президентства Дональда Трампа. Легко выигрывать, но надо уметь и проигрывать!
Америка всегда была известна мирным переходом власти. И друг – варварское нападение на Конгресс США. Больно и грустно смотреть на происходящее. Такая развязка стала неожиданностью для всего мирового сообщества.
Уверена, что события в США не были случайным инцидентом. По американской демократии был нанесен большой удар.
– Чего можно ожидать в Эстонии от сторонников партии EKRE, обещавших протесты в случае исключения партии из правительства?
– Даже не сомневаюсь, что партия EKRE – союзник Трампа. Они об этом громко и неоднократно заявляли. Буквально несколько дней назад Мартин Хельме не скрывал на пресс-конференции, что считает Дональда Трампа и его политику – примером для подражания.
Партия EKRE шаг за шагом претворяет в жизнь то, что делал Трамп. Исключением из правил являются однополые браки. В США – это не тема.
В остальном – поразительные совпадения: вопросы избирательной системы, протесты, отношение к соседям, союзникам, НАТО, возвышение авторитарных руководителей и попытки «сломать» общество.
Я не хочу сказать, что новая Бронзовая ночь уже на подходе, но я не знаю, что может произойти в эстонском обществе, если однажды Март или Мартин Хельме призовут своих сторонников совершить нападение на оппозицию.
Буквально вчера они назвали социал-демократов революционными матросами. Тут уж недалеко до призывов: уберите этих революционных матросов!
– Возможно ли повторение событий Бронзовой ночи в новом контексте, если их спровоцируют, например, разгневанные сторонники EKRE?
– Не хочу проводить параллели с Бронзовой ночью. Это произошло совершенно в других обстоятельствах при вмешательстве другого государства. Масштаб произошедшего был иным.
Может ли произойти такое в Эстонии по призыву EKRE? Думаю, что нет!
Для того, чтобы кто-то пострадал и общество стало еще более больным и нетерпимым, многого не надо – тут даже никакой Бронзовой ночи не понадобится. Достаточно будет маленького толчка.
И вот этого я очень боюсь.
– Насколько велик раскол в американском обществе? Что показывают эти события?
– Мы видим, как после случившегося поддержка Трампа начала резко падать. Такого исхода не желают видеть ни сторонники, ни противники республиканцев.
Трамп войдет в историю как президент, не умеющий проигрывать и скомпрометировавший американскую демократию.
И все же я уверена, что демократия со столетними традициями – никуда не исчезнет. Правда, президенту Джо Байдену придется нелегко. Раскол – велик.
– Сумеет ли американская власть преодолеть раскол в обществе? Или он будет только усиливаться?