Пт, 8.01.2021
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Таави Тийльманн
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  • Марина Кальюранд: Россия и Китай воспользуются тем, что США переживают трудные времена
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Марина Кальюранд: Россия и Китай воспользуются тем, что США переживают трудные времена
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна

  • Трамп скомпрометировал американскую демократию
  • США будет сложно удержать доминирующую роль в мировой политике
  • Закрытие Трампу доступа к соцсетям – это уже перегиб
  • Общество может стать уязвимым и нетерпимым от малейшего толчка

Сможет ли американская власть преодолеть раскол в обществе? Чего можно ждать от сторонников партии EKRE, причисляемой к союзникам Трампа?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд.

Выдержки из беседы:

– Какие параллели можно провести в связи с событиями в Америке? Это Бронзовая ночь, украинский Майдан или что-то еще?

– Я бы так далеко с параллелями не заходила. Очевидно, что произошедшее в США – очень некрасивый конец президентства Дональда Трампа. Легко выигрывать, но надо уметь и проигрывать!

Америка всегда была известна мирным переходом власти. И друг – варварское нападение на Конгресс США. Больно и грустно смотреть на происходящее. Такая развязка стала неожиданностью для всего мирового сообщества.

Уверена, что события в США не были случайным инцидентом. По американской демократии был нанесен большой удар.

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– Чего можно ожидать в Эстонии от сторонников партии EKRE, обещавших протесты в случае исключения партии из правительства?

– Даже не сомневаюсь, что партия EKRE – союзник Трампа. Они об этом громко и неоднократно заявляли. Буквально несколько дней назад Мартин Хельме не скрывал на пресс-конференции, что считает Дональда Трампа и его политику – примером для подражания.

Партия EKRE шаг за шагом претворяет в жизнь то, что делал Трамп. Исключением из правил являются однополые браки. В США – это не тема.

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В остальном – поразительные совпадения: вопросы избирательной системы, протесты, отношение к соседям, союзникам, НАТО, возвышение авторитарных руководителей и попытки «сломать» общество.

Я не хочу сказать, что новая Бронзовая ночь уже на подходе, но я не знаю, что может произойти в эстонском обществе, если однажды Март или Мартин Хельме призовут своих сторонников совершить нападение на оппозицию.

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Буквально вчера они назвали социал-демократов революционными матросами. Тут уж недалеко до призывов: уберите этих революционных матросов!

– Возможно ли повторение событий Бронзовой ночи в новом контексте, если их спровоцируют, например, разгневанные сторонники EKRE?

– Не хочу проводить параллели с Бронзовой ночью. Это произошло совершенно в других обстоятельствах при вмешательстве другого государства. Масштаб произошедшего был иным.

Может ли произойти такое в Эстонии по призыву EKRE? Думаю, что нет!

Для того, чтобы кто-то пострадал и общество стало еще более больным и нетерпимым, многого не надо – тут даже никакой Бронзовой ночи не понадобится. Достаточно будет маленького толчка.

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И вот этого я очень боюсь.

– Насколько велик раскол в американском обществе? Что показывают эти события?

– Мы видим, как после случившегося поддержка Трампа начала резко падать. Такого исхода не желают видеть ни сторонники, ни противники республиканцев.

Трамп войдет в историю как президент, не умеющий проигрывать и скомпрометировавший американскую демократию.

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И все же я уверена, что демократия со столетними традициями – никуда не исчезнет. Правда, президенту Джо Байдену придется нелегко. Раскол – велик.

– Сумеет ли американская власть преодолеть раскол в обществе? Или он будет только усиливаться?

– У нового президента есть все необходимые качества, чтобы сплотить общество. Произошедший инцидент показал, до какого края можно дойти. Это стало шоком для американского общества.

Думаю, что Трамп никуда не исчезнет. Он уже заявил, что вернется в американскую политику через 4 года и будет опять баллотироваться на пост президента. Пройдет время, пока он окончательно успокоится.

– Повлияют ли эти события на имидж Америки? Отразится ли происходящее на отношениях США с остальным миром?

– В какой-то мере, да.

Все союзники поддерживают американскую демократию, а вот Россия уже заявила, что выборная система США устарела и требует пересмотра. Думаю, что и Китай воспользуется тем, что Америка переживает трудные времена.

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– Сможет ли Америка удержать доминирующую роль в мировой политике?

– Думаю, что США сложно будет удержать ту доминирующую роль, которая принадлежала стране еще 5-6 лет назад.

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Мир меняется, он сегодня другой. Заметно усилился Китай, кризис и коронакризис сплотил Евросоюз, меняются и развивающиеся страны.

– Много ли у Трампа сочувствующих в Эстонии?

– Естественно, они есть. Уже поднимался вопрос, не следует ли прекратить работу парламентской группы поддержки Дональда Трампа? Но лидер EKRE сказал четкое «нет»! Национал-консерваторы настолько идеализируют Трампа, что готовы и дальше воплощать в жизнь его идеи.

EKRE продолжает делать скандальные заявления в адрес разных стран. Россия – единственная страна, которую EKRE сегодня не критикует. Это ненормально!

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Естественно, это влияет на имидж Эстонии за рубежом и на поддержку нашей страны партнерами.

– А как вы расцениваете тот факт, что Дональд Трамп лишен возможности высказываться в соцсетях?

– Считаю правильным то, что за действиями Трампа в соцсетях следили. Но полное закрытие доступа к соцсетям – это уже перегиб.

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Вероятно, это эмоциональная реакция на произошедшее. Сейчас в США даже начался процесс лишения Трампа президентства на оставшиеся до инаугурации недели. Это закроет ему доступ к выборам президента навсегда.

– В этом году Эстонии тоже предстоит выбрать нового президента. Не намерены ли вы вновь участвовать в президентской гонке?

– Для меня это уже перевернутая страница. Вопрос закрыт.

Скажу откровенно, что пост президента Эстонии стал еще менее значим, чем до 2016 года. Последние годы это четко показали.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: много ли у Трампа сочувствующих в Эстонии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: Remo Tõnismäe

  • Какие параллели можно провести в связи с событиями в Америке? 
  • Можно ли ожидать похожих действий от сторонников партии EKRE, обещавших протесты в случае исключения партии из правительства?
  • Возможно ли повторение событий Бронзовой ночи в новом контексте, если их спровоцируют, например, разгневанные сторонники EKRE?
  • Насколько велик раскол в американском обществе? Отразится ли происходящее на отношениях США с остальным миром?
  • Следует ли опасаться дальнейших шагов сторонников Трампа?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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