Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Благодаря росту акций компании-производителя электрокаров Маск возглавил Bloomberg Billionaires Index, отслеживающий состояния богатейших людей в режиме онлайн, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Bloomberg оценивает состояние Маска в 188,5 миллиарда долларов, на 1,5 миллиарда больше, чем у Безоса.

По подсчетам телеканала CNBC, Маск также стал самым богатым в мире. Телеканал оценивает его состояние в 184 миллиарда долларов. Безос, напоминает CNBC, возглавлял рейтинг миллиардеров с 2017 года.

Акции Tesla за 2020 год выросли в цене на 743%. Они продолжают дорожать и в 2021 году. 7 января на биржевых торгах ценные бумаги производителя электрокаров прибавили в стоимости еще 4,8%.