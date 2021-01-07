Семейный врач назвала главный побочный эффект вакцинации: вы не найдете его в медсправочниках

«Я встречала только людей, которые очень положительно относятся к вакцине от Covid-19. Они говорят, что после того, как они получили вакцину, единственный побочный эффект, который они сразу заметили - это радость и чувство облегчения», - признала доктор Оона.

Учитывая, что во всем мире людям уже введено несколько миллионов доз Covid-19, новостей о побочных эффектах этой вакцины поступало довольно мало.

«Есть действительно несколько сообщений об аллергических реакциях, которые хорошо поддаются лечению. Также были отдельные сообщения о том, что очень пожилой человек со многими заболеваниями покинул нас через некоторое время после вакцинации. Но тогда на самом деле нет причин подозревать вакцину, а скорее естественное течение событий», - объяснила семейный врач порталу Med24.