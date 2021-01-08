Далеко ли до Хийумаа ⟩ В продажу поступил отличный земельный участок с модульным домом
Готовый модульный дом собран на живописном острове Хийумаа год назад, пишет Kodustiil.
Готовый модульный дом собран на живописном острове Хийумаа год назад, пишет Kodustiil.
Сборный двухэтажный дом находится в живописной деревне Калана, всего в километре от моря. При желании жить в правильно утепленном доме можно даже круглый год. Замечательная недвижимость продается за 86 000 евро.
На первом этаже дома площадью всего 24 квадратных метра есть душевая с туалетом и уютная кухня. Верхний этаж полностью отведен под спальню. Благодаря большим окнам дом очень светлый и просторный. По обеим сторонам дома расположены террасы, соединяющие внутреннюю часть дома с открытым пространством.
Окруженный деревьями дом расположен на участке площадью 0,4 га. Рядом находятся густые леса, полные грибов и ягод, и порт Калана, откуда открываются захватывающие панорамные виды вне зависимости от времени года.
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