Расслабьтесь, все так делают: ящик для барахла

Junk Drawer - это ящик для мелочей. Скотчи, скрепки, батарейки, старый зарядник от мобильного, горы квитанций… По дому курсирует удивительное количество мелких предметов. И всем этим безусловно необходимым вещам требуется место.

Обычно Junk Drawer заводят на кухне, но иногда делают в прихожей или спальне - в прикроватной тумбочке.

Важно: это не ящик для уборки за 10 секунд. Все начинается довольно невинно: гости на пороге, а тут на глаза попалась какая-то резинка, пара случайных бумажек. Смахнули их в ящик раз, потом другой. И вот уже не помните, как стали запихивать в ящик каждый предмет, который плохо лежит.

Для экспресс-уборки берите пакет и собирайте все, что плохо лежит, в него — потом разберетесь. А вот в ящике для мелочей старайтесь поддерживать изначально заведенный порядок.

Уровень 1: разделители

Организованный ящик отличается от мусорного наличием разделителей. В роли разделителя может выступать лоток для столовых приборов, раздвижные секции, соты или просто контейнеры-вставки подходящего размера.

Уровень 2: емкости