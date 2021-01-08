Старт кампании вакцинации в Евросоюзе: успех или провал?

Правда, что Евросоюз заказал слишком мало доз вакцины?

Неправда. Еврокомиссия подписала в прошлом году соглашения с шестью производителями вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson и Sanofi. Тем самым она зарезервировала для ЕС почти два миллиарда доз. Этого вполне достаточно для 450 миллионов жителей 27 стран Евросоюза даже при условии, что почти все вакцины предусматривают двукратную прививку и, возможно, не все препараты будут допущены к применению.

В целях минимизации рисков Евросоюз сделал ставку сразу на нескольких "лошадей". Как пояснил в интервью DW представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Керсмекер, в момент подписания контрактов никто не мог предсказать, какая вакцина первой получит европейский доступ и вообще окажется на рынке. Первым в конце концов стал препарат BioNTech/Pfizer, а 6 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение в ЕС и вакцины американской компании Moderna.

Тот факт, что поначалу Еврокомиссия заказала только 200 млн доз BioNTech/Pfizer и 80 млн Moderna, объясняется, среди прочего, применением этими фирмами новой технологии производства вакцины и высокой ценой таких препаратов. Кроме того, вакцину BioNTech/Pfizer надо хранить при температуре минус 70 градусов, что усложняет ее применение.

Тем не менее в начале зимы ЕС дозаказал у BioNTech/Pfizer еще 100 млн доз и еще 80 млн - у Moderna. Такая возможность была с самого начала оговорена в рамочных соглашениях с этими фирмами. "В настоящее время с BioNTech/Pfizer ведутся переговоры о дополнительных поставках", - сообщил Стефан де Керсмекер. Кроме того, Германия зарезервировала для себя еще 30 млн доз, поскольку субсидировала разработку вакцины этой фирмы.

Так что, в общем и целом, Евросоюз зарезервировал для себя достаточное количество доз. Но некоторые наблюдатели все равно считают, что ЕС мог бы пойти на больший риск и делать заказы быстрее. Ставка сразу на несколько фирм может, однако, оказаться правильной, если - как ожидается - в ближайшие месяцы допуск получат вакцины фирм AstraZeneca и CureVac. Кроме того Еврокомиссия ведет переговоры еще и с американской компанией Novavax о закупке 100 млн доз ее препарата.

Впрочем, в адрес ЕС звучит и прямо противоположная критика. Правозащитные организации винят промышленно развитые страны в том, что они скупают львиную долю вакцины от коронавируса, обделяя тем самым бедные страны.

Правда, что вакцинация в ЕС идет слишком медленно?

Правда. Прививки от COVID-19 начали делать в ЕС 27 декабря, но во многих странах кампания буксует. На фоне быстрого роста числа инфицированных это вызывает острую критику.