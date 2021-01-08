JOKK-схема: члены совета больницы уже прошли вакцинацию от коронавируса

Virumaa Teataja не располагает точными данными о том, прошли ли вакцинацию все медработники больницы или нет. В то же время известно, что в среду и четверг прививку от коронавируса сделали так сказать обычным людям в лице четырех членов совета больницы: председатель совета Тоомас Варек, Михкель Юхкам (также является председателем горсобрания Раквере), Пеэп Васильев (председатель Раквереского волостного собрания) и Эйнар Валлбаум (волостной старейшина Виру-Нигула).

"Да, меня тоже вакцинировали. Спорить не стану. Руководство Раквереской больницы предложило такую возможность. Я каждую неделю бываю в больнице и сам вхожу в группу риска", – сказал председатель совета Раквереской больницы Тоомас Варек. Варек также заявил, что инъекция вакцины не была сделана за чей-либо счет.

"Я уточнил, не делают ли прививки членам совета вместо кого-то другого. Мне сказали, что нет. Если бы они были сделаны за чей-то счет, это было бы неловко, но сейчас это не так. Поступивших в Ракверескую больницу вакцин хватит как работникам, так и членам совета. Раквереская больница не отвечает за происходящее за ее пределами, но, конечно, у кого-то может сложиться впечатление, что вакцина кому-то не досталась, но мы используем лишь те дозы, что были получены больницей", - сообщил он, а также добавил, что в этой ситуации он отстаивает позицию Раквереской больницы и ее совета.

Председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв сказал, что больница вакцинирует своих работников. Из не медицинского персонала прививки были сделаны членам совета. Глава больницы также сообщил, что пока не располагает информацией, сколько из 450 сотрудников больницы прошло вакцинацию. Также он упомянул, что некоторые сотрудники больницы не захотели сделать прививку. "Думаю, таких наберется пару десятков процентов", - уточнил он.

С другой стороны,член совета Раквереской больницы Хели Палусте, которая также является главой сети здравоохранения Министерства социальных дел, не прошла вакцинацию от коронавируса. Она не пожелала комментировать этот вопрос, утверждая, что она не располагает какой-либо подробной информацией.

На вопрос, следует ли вакцинировать в первую очередь персонал больниц и пожилых людей, а не членов совета, Палусте ответила: «Это оценочный подход».

«Мы предоставили конкретные, четкие инструкции по доставке вакцины и, среди прочего, подчеркнули, что вакцину однозначно нельзя тратить впустую. Если появляются излишки, необходимо найти подходящего кандидата и сделать прививку», - добавила Палусте.

Она привела пример того, что вакцинация главы Департамента здравоохранения Юллара Ланно также вызвала много шума в СМИ, но дело в том, что вакцина просто могла прийти в негодность.

Ранее министр социальных дел Танель Киик сказал, что медицинские работники будут вакцинированы в первую очередь, чтобы предотвратить внутрибольничные инфекции и обеспечить продолжение работы в этом секторе. Кроме того, вначале будут вакцинированы работники по уходу и постояльцы домов по уходу.

Хели Палусте сказала, что этого принципа придерживаются. «Если в отдельных случаях доза вводилась без соблюдения этих принципов, чтобы не тратить вакцину впустую, не стоит переоценивать данный факт», - сказал он.

Председатель горсобрания Раквере Михкель Юхками также подтвердил, что ему сделали прививку. «Да, меня пригласили сделать прививку в среду, и я сделал это сразу, - сказал он. - Я вхожу в группу риска по состоянию здоровья, поэтому я решился на вакцинацию. Когда я принял решение, я осознавал, что это может быть деликатный вопрос, но я принял это решение».

«Я не участвовал в процессе принятия этого решения, мне просто предложили. Может быть, это связано стем, что я являюсь членом правления Раквереской больницы и мы бываем в здании больницы несколько раз в месяц, где сталкиваемся с больными», - сказал он.

Когда у Пеэпа Васильева поинтересовались, не чувствует ли он себя неловко в сложившейся ситуации, он ответил, что ему приходится много ходить по больнице из-за своих обязанностей. "Я не считаю это большим грехом", - сказал он.