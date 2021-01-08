Пьяная женщина-водитель протаранила автобус и отделалась условным сроком
22 октября прошлого года в Пайде на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Раудтеэ столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус.
22 октября прошлого года в Пайде на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Раудтеэ столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус.
Подъехавшая по второстепенной дороге 40-летняя женщина не уступила дорогу автобусу, ехавшему из Пайде в сторону Тюри, и врезалась в него слева. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево.
Водитель легковушки получила травмы и была доставлена на осмотр в Ярвамааскую больницу. Больше людей в машине не было.
Поскольку автобус направлялся на свой последний круг, пассажиров было мало, всего один. Водитель, 65-летний мужчина, его пассажир отделались испугом.
Несмотря на то, что автобус был поврежден, он осторожно поехал на расположенную неподалеку базу, Audi пришлось вывозить эвакуатором.
Некоторое время спустя женщине-водителю было предъявлено обвинение в управлении транспортным средством в пьяном виде.
В ее крови было обнаружено 2,17 ± 0,06 миллиграмма алкоголя. Из-за опьянения она не справилась с управлением и не уступила дорогу на перекрестке, устроив аварию.
Женщина была признана в Пайдеском суде виновной и была приговорена к году лишения свободы условно с полутора годами испытательного срока.
Кроме того, ее на три месяца лишили водительских прав и приговорили к оплате судебных издержек в размере 1013 евро.