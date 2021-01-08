Создатель вакцины от Covid-19 CureVac заключил альянс с Bayer

Создан еще один альянс для массового производства и глобального распространения вакцины от коронавируса. Немецкая биотехнологическая компания CureVac объявила 7 января о подписании договора о сотрудничестве с одним из лидеров фармацевтического рынка Германии концерном Bayer.

Он окажет разработчику мРНК-вакцины от COVID-19 под названием CVnCoV поддержку и сервисные услуги при проведении третьей фазы ее клинических испытаний, при ее регистрации и производстве, а также при ее продвижении в Евросоюзе и на избранных рынках за пределами ЕС. При этом в случае сертификации препарата обладателем регистрационного удостоверения останется CureVac, однако Bayer получил опцию от своего лица регистрировать вакцину в остальных странах.

Союз инновационной компании и крупного представителя фарминдустрии

Благодаря "экспертизе и инфраструктуре" Bayer будущая вакцина станет быстрее доступной как можно большему числу людей, заявил Франц-Вернер Хаас (Franz-Werner Haas), глава созданной в 2000 году в университетском городе Тюбингене компании CureVac. Сформировав теперь союз с концерном, основанным еще в 1863 году, она пошла по тому же пути, который ранее избрали для себя и немецкая компания BioNTech, заключившая альянс с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, и Оксфордский университет, выбравший себе в партнеры крупного британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca.

Логика такого шага очевидна: небольшой высокоспециализированный разработчик вакцины (относительно молодая биотехнологическая компания или университетский научный центр) объединяет усилия с мощным и опытным представителем фарминдустрии, который помогает провести крупномасштабные клинические испытания, подготовить документацию для регистрации и наладить массовое производство. Короче, один партнер сосредотачивается на науке, другой - на организационных вопросах, производстве и сбыте.

В известной мере такая же схема была избрана и при создании российской вакцины "Спутник V", однако и ее разработчик, Центр имени Гамалеи, и отвечающий за ее продвижение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) являются государственными учреждениями, тогда как западные альянсы созданы частными компаниями (и негосударственным университетом), хотя и получающими государственную помощь.

Сотни миллионов евро от Германии и Евросоюза

Решение CureVac заключить альянс с Bayer говорит о том, что компания вошла в решающую фазу разработки своей вакцины и приступает к конкретной подготовке ее регистрации и выпуска. Партнеры вряд ли стали бы объявлять о сотрудничестве без обнадеживающих промежуточных результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины CVnCoV, начавшейся 14 декабря 2020 года с 35 тысячами участников после полугода первоначальных тестов.