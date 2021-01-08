Создатель вакцины от Covid-19 CureVac заключил альянс с Bayer

Создан еще один альянс для массового производства и глобального распространения вакцины от коронавируса. Немецкая биотехнологическая компания CureVac объявила 7 января о подписании договора о сотрудничестве с одним из лидеров фармацевтического рынка Германии концерном Bayer.
Он окажет разработчику мРНК-вакцины от COVID-19 под названием CVnCoV поддержку и сервисные услуги при проведении третьей фазы ее клинических испытаний, при ее регистрации и производстве, а также при ее продвижении в Евросоюзе и на избранных рынках за пределами ЕС. При этом в случае сертификации препарата обладателем регистрационного удостоверения останется CureVac, однако Bayer получил опцию от своего лица регистрировать вакцину в остальных странах.
Союз инновационной компании и крупного представителя фарминдустрии
Благодаря "экспертизе и инфраструктуре" Bayer будущая вакцина станет быстрее доступной как можно большему числу людей, заявил Франц-Вернер Хаас (Franz-Werner Haas), глава созданной в 2000 году в университетском городе Тюбингене компании CureVac. Сформировав теперь союз с концерном, основанным еще в 1863 году, она пошла по тому же пути, который ранее избрали для себя и немецкая компания BioNTech, заключившая альянс с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, и Оксфордский университет, выбравший себе в партнеры крупного британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca.
Логика такого шага очевидна: небольшой высокоспециализированный разработчик вакцины (относительно молодая биотехнологическая компания или университетский научный центр) объединяет усилия с мощным и опытным представителем фарминдустрии, который помогает провести крупномасштабные клинические испытания, подготовить документацию для регистрации и наладить массовое производство. Короче, один партнер сосредотачивается на науке, другой - на организационных вопросах, производстве и сбыте.
В известной мере такая же схема была избрана и при создании российской вакцины "Спутник V", однако и ее разработчик, Центр имени Гамалеи, и отвечающий за ее продвижение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) являются государственными учреждениями, тогда как западные альянсы созданы частными компаниями (и негосударственным университетом), хотя и получающими государственную помощь.
Сотни миллионов евро от Германии и Евросоюза
Решение CureVac заключить альянс с Bayer говорит о том, что компания вошла в решающую фазу разработки своей вакцины и приступает к конкретной подготовке ее регистрации и выпуска. Партнеры вряд ли стали бы объявлять о сотрудничестве без обнадеживающих промежуточных результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины CVnCoV, начавшейся 14 декабря 2020 года с 35 тысячами участников после полугода первоначальных тестов.
С этой вакциной в Германии и во всем Евросоюзе связывают особые надежды. В ноябре 2020 года ЕС заказал у CureVac 405 млн доз - больше, чем у любого другого производителя. К тому же Брюссель еще весной 2020 года предоставил компании кредит в 80 млн евро, а правительство ФРГ даже инвестировало в ее капитал, купив акций на 300 млн евро. Все это произошло после того, как появились слухи, будто президент США Дональд Трамп пытался за крупную сумму заранее заручиться эксклюзивными правами на использование ее вакцины в Америке.