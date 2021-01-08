Опрос: треть предпринимателей в странах Балтии остались довольны 2020 годом

Предприниматели, давшие наиболее положительную оценку ушедшему году, находятся в Литве (37%) и Эстонии (35%), тогда как в Латвии таких предпринимателей меньше (29%). Кроме того, большое количество компаний в странах Балтии хотят расширить свой бизнес в 2021 году. Литовские (41%) и латвийские (37%) МСП в этом отношении наиболее оптимистичны, в Эстонии же (25%) они оказались более осторожными при планировании расширения своего бизнеса.

С другой стороны, балтийские компании противоречиво оценивают прошедший год. Около трети предпринимателей признают, что 2020 год был лучше, чем 2019, ещё треть считает оба года относительно равными, а последняя треть признаёт, что прошлый год был хуже. Предприниматели с наиболее пессимистической оценкой были в Латвии (35%), в Эстонии оценка была наименее негативной (29%), далее с небольшим отрывом идёт Литва (30%).

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг в эстонском подразделении Luminor Танеля Ребане, кризис, вызванный коронавирусом, преподал урок, но, с другой стороны, также показал новые возможности. «Хотя 2020 год принёс для всех нас неожиданные события и трудности, мне приятно видеть, что очень многие компании не только остались на плаву, но даже сумели развить и трансформировать свой бизнес. Успешными являются те, кто способен адаптировать свой бизнес к изменившимся обстоятельствам или находить возможности и направления, которые возникли в новой ситуации наряду с повседневной бизнес-моделью», – добавил Ребане.

Глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко, приветствовал тот факт, что балтийские компании с оптимизмом смотрят в будущее. «По крайней мере, треть малых и средних предприятий заявили, что планируют расширить свой бизнес в 2021 году с целью увеличения продаж и развития своего бизнеса в цифровой среде», – пояснил Савченко.

Литовские предприниматели наиболее оптимистично настроены в отношении роста бизнеса в 2021 году, а эстонские МСП – самые осторожные. Более половины из них не планируют расширять свой бизнес в новом году. Мнения латвийских предпринимателей расходятся: 37% надеются на расширение своего бизнеса, а 33% не уверены в прогнозах на 2021 год. Более половины компаний, планирующих расширять свой бизнес, надеются увеличить объёмы продаж и вывести на рынок новые товары и услуги. Эстонские предприятия, в свою очередь, более амбициозны в своих экспортных планах: 33% планируют увеличить объёмы экспорта (19% в Литве и 28% в Латвии). Бизнесмены Эстонии (27%) также заинтересованы в увеличении объёма продаж с помощью электронной коммерции в большей степени, чем их соседи. Сделать то же самое планируют 20% малых и средних предприятий в Литве и 22% в Латвии.

Основные причины, по которым балтийские компании не планируют расширять свой бизнес в 2021 году, – это неопределённость, вызванная распространением COVID-19, Брекзитом и другими глобальными событиями. По мнению примерно 10%, их бизнес вырос уже в 2020 году, а пятая часть респондентов указали на отсутствие финансирования на планы развития.

По словам Савченко, сейчас важно прислушиваться к предпринимателям и понять, как обеспечить им конкурентоспособное финансирование на рынке. «С помощью Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда мы также запускаем новые программы с этой целью. Благодаря их гарантии, мы можем выдать дополнительные кредиты и предоставить лизинг на сумму не менее 660 миллионов евро для МСП и компаний со средней капитализацией во всех трёх странах Балтии. Таким образом мы можем помочь компаниям преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, а также внести свой вклад в новые проекты развития», – добавил он.

К сожалению, в 2020 году оборот почти половины малых и средних предприятий в странах Балтии упал. Около трети сумели сохранить прежние объёмы продаж, а 13% компаний в странах Балтии даже увеличили свой оборот.

Опрос банка Luminor был проведен в декабре 2020 года в сотрудничестве с исследовательской фирмой Norstat. В качестве респондентов выступили более 750 руководителей и финансовых директоров малых и средних предприятий Балтийских стран.