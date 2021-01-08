Департамент здоровья: большое число инфицированных может сохраняться неделями

«Кажется, что ограничений и правил, которые установлены по всей стране и отдельно в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, придерживались не все люди и все-таки они организовывали совместные посиделки, в результате которых вирус распространялся», - сказала Донченко порталу ERR.