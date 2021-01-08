Пт, 8.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Департамент здоровья: большое число инфицированных может сохраняться неделями

Ирина Донченко.

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По словам советника отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирины Донченко, ситуация с коронавирусом в Эстонии остается стабильно тяжелой, большое число зараженных может наблюдаться неделями.

«Кажется, что ограничений и правил, которые установлены по всей стране и отдельно в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, придерживались не все люди и все-таки они организовывали совместные посиделки, в результате которых вирус распространялся», - сказала Донченко порталу ERR.

Ситуация в Харьюмаа, где в четверг прибавилось 713 зараженных, по словам Донченко, по-прежнему вызывает беспокойство. Однако рост заболеваемости наблюдается и в других уездах Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа.

Большая часть зараженных — люди трудоспособного возраста и 65-летние.

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