Фото ⟩ В Таллинне вор разбил стеклянную дверь магазина и скрылся с товаром
В пятницу утром вор разбил стеклянную дверь магазина, расположенного в столичном районе Кристийне, и утащил оттуда различный товар.
В пятницу утром вор разбил стеклянную дверь магазина, расположенного в столичном районе Кристийне, и утащил оттуда различный товар.
Вор просто разбил стеклянную дверь камнем и завладел товаром на несколько тысяч евро.
И хотя охранная фирма и полиция быстро прибыли на место происшествия, злоумышленнику удалось сбежать.