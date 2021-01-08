Пт, 8.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне вор разбил стеклянную дверь магазина и скрылся с товаром
1 мин для прочтения

Фото ⟩ В Таллинне вор разбил стеклянную дверь магазина и скрылся с товаром

В пятницу утром вор разбил стеклянную дверь магазина, расположенного в столичном районе Кристийне, и утащил оттуда различный товар.

Вор просто разбил стеклянную дверь камнем и завладел товаром на несколько тысяч евро.

И хотя охранная фирма и полиция быстро прибыли на место происшествия, злоумышленнику удалось сбежать.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back