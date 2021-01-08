Пт, 8.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • Машина перевернулась через крышу: двоих детей и женщину увезла скорая
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Машина перевернулась через крышу: двоих детей и женщину увезла скорая

Скорая помощь.

ФОТО: Arvo Meeks

Вчера после полудня в деревне Кыпу, Тыстамаа, с дороги съехал легковой автомобиль, пишет Pärnu Postimees.

В 15:33 в деревне Кыпу на 24-м километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси произошла авария, в ходе которой водитель легкового автомобиля Audi 80 не справился управлением, и машина вылетела с дороги и перевернулась через крышу.

На место происшествия прибыли спасатели Спасательного департамента, к моменту их прибытия проезжающие помогли выбраться из опрокинувшейся на крышу машины мужчине, женщине и двум детям, а другие проезжающие дали им согреться в своем автобусе. Спасатели устранили опасность возгорания и поставили машину на колеса.

Водителя и пассажиров – 33-летнюю женщину, пятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку – на скорой помощи увезли в Пярнускую больницу на проверку здоровья.

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