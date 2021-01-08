Почти все переболевшие COVID в легкой форме получают тяжелые хронические заболевания и нуждаются в постоянном уходе

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Clinical Medicine, обратили внимание прежде всего на больных с легкой формой COVID, которые составляют большую часть ото всех пациентов. Они изучили данные о 1837 относительно молодых больных (средний возраст - 47 лет), у которых после амбулаторного лечения сохранялись те или иные жалобы на протяжении как минимум трех месяцев. Выяснилось, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи.

Из общей выборки у 98% пациентов сохранялась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном и у 87% были различные боли. Многие пожаловались на снижение производительности труда и необходимость в медпомощи. При этом у 86% больных ранее не было проблем со здоровьем, однако теперь такими себя считают только шесть процентов от общего числа участников исследования, 64% оценили свое состояние как "умеренное", а 30% назвали его плохим.

В период исследования, результаты которого были опубликованы в сентябре, в уходе нуждались около половины участников, а 31% остался зависимым от него спустя три месяца после заражения. Отмечается, что это примерно такая же доля, что и у пациентов с хронической почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких, сообщает РИА "Новости".

"Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов", - отметили ученые.

Они обратили внимание на то, что тяжелые пациенты после болезни проходят реабилитацию в то время, как проходившие лечение амбулаторно оказываются обделены вниманием медиков. Авторы исследования уверены, что эти больные в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах.