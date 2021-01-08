Пассажиропоток Таллиннского порта сократился на 73 процента

Порты предприятия Tallinna Sadam в IV квартале перевалили 5,8 млн тонн грузов и обслужили 600 000 пассажиров, сообщило в пятницу предприятие на биржу.

Численность пассажиров рейсов между материком и крупными островами сократилась на 10 процентов, хотя количество перевезенных паромами автомобилей выросло на 3 процента. Количество дней фрахта ледокола Botnica в IV квартале уменьшилось за год на 25 процентов.

«Из-за пандемии у нас в значительной мере сократился пассажиропоток, однако в то же время заметно вырос грузопоток, судоходство — в первую очередь, паромные перевозки и работа ледокола Botnica – сохраняет стабильный курс», - отметил председатель правления Tallinna Sadam Валдо Кальм.

Объемы грузоперевозок Tallinna Sadam за весь 2020 год составили 21,3 мл тон, за год она выросли на 7 процентов, в первую очередь благодаря росту объемов наливных грузов.

По итогам года в целом пассажиропоток под влияниям пандемии сократился на 59 процента до 4,3 млн пассажиров, в то же время показатель численности захода судов уменьшился лишь на 9,8 процента. Численность пассажиров на рейсах между материком и крупными островами сократилась на 18 процентов, а количество перевезенных паромами автомобилей на 8 процентов. Количество дней фрахта ледокола Botnica уменьшилось за год на 5 процентов.