Возмущенный клиент CityBee: почему я должен страдать из-за неорганизованности компании?

По словам обратившегося в редакцию Rus.Postimees читателя (имя читателя, пожелавшего сохранить анонимность, известно — прим. ред.), он длительное время активно пользовался услугами каршеринга, и все его устраивало, пока в конце декабря ему не пришло странное письмо от фирмы CityBee.

«21 от компании CityBee мне пришел штраф в размере 20 евро за нарушение правил парковки, которая имела место в марте 2020 года, то есть девять месяцев назад. И потребовали оплатить до 31 декабря», - рассказал он, а также добавил, что предприятие одновременно заблокировало его учетную запись, поэтому он больше не смог пользоваться услугами каршеринга.

Читатель уверяет, что на его просьбы прислать ему какое-либо подтверждение нарушения правил парковки, за которое ему был выписан штраф, ему толком не ответили. «Мне даже сказали, что штраф был назначен девять месяцев назад, поэтому свидетельств у них не осталось. Получается, что компания хочет, чтобы из-за ее ошибки и неорганизованности клиент платил штраф через девять месяцев», - возмущен он.

По его словам, когда с ним по телефону связался представитель CityBee, ему сообщили, что всю необходимую информацию он получит в организации, что назначила штраф, но каких-либо контактных данных, как он уверяет, ему не дали. Также он уверяет, что длительное время не получал какого-либо ответа от фирмы.

«Уверен, что с подобными проблемами могут столкнуться многие клиенты. Я думаю, что клиент не должен страдать из-за неорганизованности компании», - подытожил он.

Как сообщили в предприятии CityBee, клиент обратился с запросом 24 декабря 2020 года — то есть в преддверии длинных выходных и праздников, поэтому в настоящее время сотрудники активно занимаются решением поступивших в конце прошлого года вопросов. В фирме также сообщили, что оригинальная копия штрафа была отправлена клиенту 4 января 2021 года (читатель обратился в редакцию 31 декабря 2020 года — прим. ред.).

По словам руководителя CityBee Eesti Бритты-Лийзы Айт, поездки на автомобилях каршеринговой компании можно начинать и заканчивать только в парковочных зонах, которые обозначены в приложении. «Согласно правилам пользования, завершать поездку нельзя на частных парковках — например, Unipark, CityPark, Ühisteenused, подземных паркингах, на парковках, оснащенных шлагбаумом, а также рядом с квартирными товариществами, где также имеется частная земля», - сказала она.

По словам Айт, исключением являются фургоны CityBee. По договоренности с торговыми центрами, строительными магазинами и другими предприятиями, их можно оставлять на парковках, которые обозначены в мобильном приложении.

На частных парковках можно парковаться во время аренды автомобиля, а все расходы за парковку клиент берет на себя — как и в случае с личным автомобилем.

Айт сказала, что при создании учетной записи каждый клиент CityBee соглашается с пользовательскими условиями, где указаны как общие правила пользования автомобилями, так и, например, условия парковки. С правилами можно ознакомиться по данной ссылке.

«Упомянутый штраф был назначен за нарушение правил парковки 24 марта 2020 года по адресу Ыйсмяэ-теэ, 83. Штраф был выписан Муниципальной полицией, которая передала информацию о выписанном штрафе CityBee. В CityBee проверяют, кто пользовался машиной на момент назначения штрафа, а затем отправляют требование об оплате штрафа клиенту, который на тот момент арендовал транспортное средство», - объяснила Айт.

Если штраф вовремя не оплачивают, CityBee имеет право обратиться в инкассо и заблокировать учетную запись клиента.

Как уточнила Айт, из-за системной ошибки назначенные в марте-апреле штрафы были отправлены клиентам с задержкой. «Информация об этих штрафах у нас имеется. Приносим извинения за доставленные неудобства», - подытожила она.