Лицо недели ⟩ Как Трамп повел войска на Капитолий

Отправной точкой беспорядков в столице США стало нежелание Дональда Трампа признавать итоги президентских выборов, которые, как свято уверен он и его избиратели, подтасованы и фальсифицированы.

На многотысячном митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих единомышленников идти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». Те незамедлительно ринулись исполнять распоряжение своего лидера, и вскоре святилище американской демократии заполонили ультраправые, антисемиты, белые супремасисты и сторонники теорий заговора на любой вкус. Символом хаоса в Капитолии стал некто в костюме викинга, с разрисованным лицом и рогами бизона на голове. В остальном в произошедшем веселого было мало — призыв Трампа обернулся хаосом, насилием, атакой на саму суть американской демократии и гибелью пяти человек. Это первое вторжение протестующих в Капитолий за последние 200 лет.

Когда ситуация уже вышла из-под контроля, пока еще президент довольно вяло призвал мятежников разойтись по домам, напомнив о мире и уважении к правоохранительным органам. Однако фарш обратно не провернешь.

Уже в конце президентских выборов стало ясно: уйти красиво нынешний хозяин Белого дома не смог. В итоге он уходит с феерическим скандалом, емко резюмировавшим всю его деятельность на президентском посту. В последние две недели президентства ему грозят импичмент и судебное преследование, которыми, конечно, его не удивить. Куда хуже как для самого Трампа, так и для страны покушение на основы американского общества: демократию и веру народа в честные свободные выборы. И если байка о фальсификации выборов вряд ли кому-то интересна, кроме его единомышленников, погром в Капитолии — самый настоящий мятеж, анархия и беззаконие, к которым в целях сохранения власти прибегают президенты отнюдь не самых развитых стран.

Всю свою политическую карьеру Трамп балансировал на грани допустимого, зачастую без оглядки ее переступая, однако здесь он зашел слишком далеко, ради собственных амбиций низвергнув США на уровень банановой республики.

Сторонники Трампа пытались сравнить недавний погром с протестами Black Lives Matter. Это сравнение некорректно хотя бы потому, что демонстрации BLM жестоко подавлялись, а к Капитолию полиция сама пустила протестующих. Либеральные представители американской общественности с горечью отмечают в Twitter — так люди и узнали, что полиция может не прибегать к насильственным мерам в отношении протестующих.